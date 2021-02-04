【新年素食譜】35道賀年主菜甜點素湯　煎炒燜煮炸快手簡單意頭好

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-04 12:59

新年時大魚大肉，即使平日不捨花費，過年時也不惜大破慳囊，吃一席豐富佳餚，以慰勞一年間的辛勤收穫，並祈願來年順景，運氣更好。有人喜歡在新年時，尤其初一吃素、吃齋祈福。現在多元化的素菜式，已不只限於羅漢齋、芋頭魚等傳統齋菜，中國人過新年愛傳統吃中菜，一桌熱騰騰的美饌，金黃喜慶討意頭，煎、炒、燜、煮、炸…各式烹調手法俱備，在素菜上也演繹得淋漓盡致。

以下35道賀年素菜，有素湯、小食、主菜、水餃、湯圓、甜點、糖水，為新年做節、做飯添新煮意。

煎

煎素鵝︰30分鐘做妥 貴氣金黃餡料多

煎素鵝食譜

番薯煎餅︰外型似金磚香甜軟糯 簡單健康新年小食

番薯煎餅食譜

炒

賽螃蟹︰雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹食譜

素鬆生菜包︰惹味齋菜 包羅萬有包生財喜迎生氣

素鬆生菜包食譜

煮

韭菜素豬肉水餃︰超簡單水餃 鮮香嫩滑食住瘦迎新年

韭菜素豬肉水餃食譜

素紅油抄手︰惹味辛香 高纖不膩易製易包金元寶

素紅油抄手食譜

油炸 / 氣炸

酸甜芋頭魚︰五柳仙斑不難做 酥香吸睛新年菜最好意頭

芋頭魚食譜

素脆鱔︰冬菇扮鱔魚香脆酥鬆又開胃 色香味全仿大師級小菜

素脆鱔食譜

黃金素魚柳︰皮脆肉嫩 鮮製粟米忌廉汁簡單健康

黃金素魚柳食譜

脆麻花︰賀年小食油器 一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

脆麻花食譜

素生炒骨︰食譜 油炸鬼仿「肉」淮山扮「骨」超逼真！

素生炒骨食譜

素春卷︰餡料豐富鮮香常滿 脆卜卜金條惹人垂涎

素春卷食譜

金沙素魷魚圈︰全靠杏鮑菇 鹹蛋黃醬掛上炸物必勝有法

金沙素魷魚圈食譜

黃金扒玉子豆腐︰金黃粟米簡單又華麗 新年菜宴客不失禮

黃金扒玉子豆腐食譜

氣炸蓮藕片︰香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

氣炸腐皮卷︰餡料豐富 素鵝金黃脆皮不散6大秘訣

氣炸腐皮卷食譜

燜

素鮑片鮮菇扒菜膽︰賀年過節簡單小菜零失敗得體上桌

素鮑片鮮菇扒菜膽食譜

南乳粗齋︰賀年必備 3大重點煮得入味食得滋味

南乳粗齋食譜

燜素鮑魚︰全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑 味鮮肉嫩宴客必備

燜素鮑魚食譜

蒸

釀節瓜甫︰肉嫩多汁 百花瑤柱蟹粉全蔬菜瞞天過海

釀節瓜甫食譜

煲湯

竹笙蓮藕冬菇湯︰降血壓血脂 養生應節素湯

竹笙蓮藕冬菇湯食譜

竹笙蓮藕冬菇湯適合一般人服用，對高血壓及高血脂患者更有益。 一星期可服用一至兩次。 患有痛風、腎病、消化系統不良、容易腹瀉人士需要慎服。如有疑問，請向中醫師諮詢。

淮山沙參蟲草花湯︰防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜

蘋果百合雪耳湯︰潤肺止咳 降燥生津3類人不宜

蘋果百合雪耳湯食譜

姬松茸蟲草花栗子湯︰養心安神補肝腎蟲草花點整

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯︰強效去濕抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

甜品 / 糖水

紫薯湯圓︰高纖養顏 一紫一白浪漫元宵必食甜品

紫薯湯圓食譜

芝麻湯圓︰湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓食譜

桃膠銀耳羹︰滋陰養顏 平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹食譜

花生糖︰香脆賀年小食30分鐘食得 減糖配方健康又不減風味

花生糖食譜

杞子桂花糕︰美肌潤肺清甜淡雅桂花香

杞子桂花糕食譜

開心果花生糊︰30分鐘搞掂 多做一步香味倍添

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蛋白杏仁茶︰香滑潤肺 美白抗衰老煮完雙手最滑溜

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紅棗糕︰棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

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陳皮紅豆沙︰清熱紅豆沙 鼎爺教你「起沙」秘訣！

陳皮紅豆沙食譜

紫薯西米露︰足料中式糖水暖笠笠 超多紫花青素抗氧力高