【新年素食譜】35道賀年主菜甜點素湯　煎炒燜煮炸快手簡單意頭好

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新年時大魚大肉，即使平日不捨花費，過年時也不惜大破慳囊，吃一席豐富佳餚，以慰勞一年間的辛勤收穫，並祈願來年順景，運氣更好。有人喜歡在新年時，尤其初一吃素、吃齋祈福。現在多元化的素菜式，已不只限於羅漢齋、芋頭魚等傳統齋菜，中國人過新年愛傳統吃中菜，一桌熱騰騰的美饌，金黃喜慶討意頭，煎、炒、燜、煮、炸…各式烹調手法俱備，在素菜上也演繹得淋漓盡致。

以下35道賀年素菜，有素湯、小食、主菜、水餃、湯圓、甜點、糖水，為新年做節、做飯添新煮意。

煎素鵝︰30分鐘做妥　貴氣金黃餡料多

煎素鵝食譜

番薯煎餅︰外型似金磚香甜軟糯　簡單健康新年小食

番薯煎餅食譜

賽螃蟹︰雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味　欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹食譜

素鬆生菜包︰惹味齋菜　包羅萬有包生財喜迎生氣

素鬆生菜包食譜

韭菜素豬肉水餃︰超簡單水餃　鮮香嫩滑食住瘦迎新年

韭菜素豬肉水餃食譜

素紅油抄手︰惹味辛香　高纖不膩易製易包金元寶

素紅油抄手食譜

油炸 / 氣炸

酸甜芋頭魚︰五柳仙斑不難做　酥香吸睛新年菜最好意頭

芋頭魚食譜

素脆鱔︰冬菇扮鱔魚香脆酥鬆又開胃　色香味全仿大師級小菜

素脆鱔食譜

黃金素魚柳︰皮脆肉嫩　鮮製粟米忌廉汁簡單健康

黃金素魚柳食譜

脆麻花︰賀年小食油器　一張雲吞皮扭麻花香甜卜卜脆

脆麻花食譜

素生炒骨︰食譜　油炸鬼仿「肉」淮山扮「骨」超逼真！

素生炒骨食譜

素春卷︰餡料豐富鮮香常滿　脆卜卜金條惹人垂涎

素春卷食譜

金沙素魷魚圈︰全靠杏鮑菇　鹹蛋黃醬掛上炸物必勝有法

金沙素魷魚圈食譜

黃金扒玉子豆腐︰金黃粟米簡單又華麗　新年菜宴客不失禮

黃金扒玉子豆腐食譜

氣炸蓮藕片︰香辣薄脆　30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

氣炸腐皮卷︰餡料豐富　素鵝金黃脆皮不散6大秘訣

氣炸腐皮卷食譜

素鮑片鮮菇扒菜膽︰賀年過節簡單小菜零失敗得體上桌

素鮑片鮮菇扒菜膽食譜

南乳粗齋︰賀年必備　3大重點煮得入味食得滋味

南乳粗齋食譜

燜素鮑魚︰全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑　味鮮肉嫩宴客必備

燜素鮑魚食譜

釀節瓜甫︰肉嫩多汁　百花瑤柱蟹粉全蔬菜瞞天過海

釀節瓜甫食譜

煲湯

竹笙蓮藕冬菇湯︰降血壓血脂　養生應節素湯

竹笙蓮藕冬菇湯食譜

竹笙蓮藕冬菇湯適合一般人服用，對高血壓及高血脂患者更有益。

一星期可服用一至兩次。

患有痛風、腎病、消化系統不良、容易腹瀉人士需要慎服。如有疑問，請向中醫師諮詢。

淮山沙參蟲草花湯︰防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜

蘋果百合雪耳湯︰潤肺止咳　降燥生津3類人不宜

蘋果百合雪耳湯食譜

姬松茸蟲草花栗子湯︰養心安神補肝腎蟲草花點整

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯︰強效去濕抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

甜品 / 糖水

紫薯湯圓︰高纖養顏　一紫一白浪漫元宵必食甜品

紫薯湯圓食譜

芝麻湯圓︰湯圓不等於元宵　自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓食譜

桃膠銀耳羹︰滋陰養顏　平民燕窩簡單做美麗得體

桃膠銀耳羹食譜

花生糖︰香脆賀年小食30分鐘食得　減糖配方健康又不減風味

花生糖食譜

杞子桂花糕︰美肌潤肺清甜淡雅桂花香

杞子桂花糕食譜

開心果花生糊︰30分鐘搞掂　多做一步香味倍添

開心果花生糊食譜

蛋白杏仁茶︰香滑潤肺　美白抗衰老煮完雙手最滑溜

蛋白杏仁茶食譜

紅棗糕︰棗香椰香完美融和　清香煙韌不黏牙新年必吃

花花紅棗糕食譜

陳皮紅豆沙︰清熱紅豆沙　鼎爺教你「起沙」秘訣！

陳皮紅豆沙食譜

紫薯西米露︰足料中式糖水暖笠笠　超多紫花青素抗氧力高

紫薯西米露食譜

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