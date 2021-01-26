紅鳳菜營養｜豐富鐵質助身體造血4大健康益處　最適合呢類人食用

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紅鳳菜是許多人月子食材之一，台灣高雄鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，紅鳳菜具有豐富的鐵質、維他命A、花青素、膳食纖維與鉀等，搭配薑絲與胡麻油一同料理即為一道很營養的食材喔！

紅鳳菜是葉菜類中難得出現「紅色」的食材，其葉子背面呈現紫紅色，因此烹調後的菜汁也是紅紅紫紫的。

▼紅鳳菜營養（按圖了解👇👇👇）

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紅鳳菜富含許多營養成分，包括維他命A、花青素等，搭配油脂清炒，可增加身體吸收力，適量食用有益眼睛健康。

此外，紅鳳菜亦具有豐富的鐵質，可幫助身體造血，孕期、產後或哺乳期的媽媽們皆可適量食用，幫助身體攝取足量的鐵質。紅鳳菜的膳食纖維，可促進腸胃蠕動，對於孕期、產後便秘緩解具有助益。

紅鳳菜中含有鉀，可幫助身體水分代謝、消除浮腫、維持血壓平穩，然而，若有腎臟病史者不宜過量使用。

然而，紅鳳菜被視為是涼性食物，若寒涼體質者建議可加入薑絲或胡麻油料理，以中和寒涼屬性。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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