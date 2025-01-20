糖不甩食譜｜簡單自製懷舊甜品錯1步不煙韌！拌麵糰凍水或暖水？

糖不甩食譜｜做節的餐桌上，最尾一道菜式都會以湯圓作結，寓意一家團圓。不過若嫌製作湯圓步驟繁複或想轉轉口味，可以選擇糖不甩，口感同樣煙韌軟糯，甜絲絲，也有慶團圓的寓意，灑上香脆的花生碎令人停不了口！



糖不甩食譜｜做法簡單 過黏過乾不用怕

「糖不甩」據說是因花生碎黏上糖而不會甩掉而命名，是一道深受歡迎的傳統中式甜品，謝灶祭神時也會用上，希望灶君不要說壞話，還會美言幾句。製作糖不甩的步驟簡單，最困難的只是搓麵糰，只要按照食譜分量一定可以搓到，如若覺得過黏可多加一點糯米粉；過乾則加多一點水，再搓成小丸子烹煮。甜湯的甜度因人而異，可按自己的喜好控制片糖的分量及小丸子浸泡時間。

糖不甩食譜

糖不甩最重要當然是煙韌軟糯的口感，謹記想小丸子口感煙煙韌韌，搓麵糰時一定要加暖水，不宜加冷水或室溫水，因冷水令糯米粉較難溶解，令黏性下降，影響成品口感。

糖不甩食譜

糖不甩食譜

材料：

糯米粉150克

暖水150毫升

片糖1條

薑2片

花生碎適量

白芝麻適量

水500毫升

做法：

1. 將糯米粉加入暖水拌勻，搓成不黏手粉糰，再分割搓成小丸子。

2. 片糖及薑加水煮滾，放入小丸子以中火烹煮5分鐘，取出。

3. 轉大火，將糖水煮至濃稠後熄火。

4. 加入小丸子浸5分鐘至入味。

5. 鑊燒熱，以小火將花生碎及芝麻炒至金黃色。

6. 將已炒的花生碎及芝麻灑上小丸子上，即成。

不失敗秘訣：

* 用暖水將糯米粉搓開，煮出來的較煙韌。

* 搓粉糰時可加入綠茶粉、黑糖粉製成不同口味。

健康小貼士：

糯米對脾虛胃弱的人有較佳的補益作用，但糯米不易消化，建議腸胃不好的人士要適可而止，只能淺嚐，否則容易導致腸胃不適。

攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：黃卓敏



相關食譜： 【甜品食譜】牛奶麻糬簡單易做 煙韌軟糯沾花生粉一流！

牛奶麻糬食譜

相關食譜：【甜品食譜】水晶西米盞晶瑩煙韌 香濃花生醬餡零技巧人人做得到