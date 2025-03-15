黑木耳功效｜補鐵清血管黑木耳新鮮或乾貨好？浸泡2招1小時速軟化

清血管吃什麼最好呢？台灣菜販廖炯程最推薦「黑木耳」，他說，黑木耳高纖又低熱量，非常適合用來瘦身、消脂，且乾木耳容易保存，放1年都不會壞，很適合囤貨。



黑木耳高纖、低熱量 清血管又補鐵

台灣新莊公有市場菜販廖炯程指出，黑木耳的名稱源自外觀，曲折的形狀宛如耳朵，又是從木頭上生長出來，因此得名「木耳」，與香菇同屬真菌類，黑木耳生長於潮濕的樹木上。

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廖炯程說，黑木耳是營養滿分的食材，常被視為食療中的「血管清道夫」，不少人只要在健康檢查報告上看到紅字，便會開始連續食用黑木耳，幫助調整體內狀況，且熱量極低，卻能提供極高的飽足感，是用來瘦身、消脂的好食物。

台灣營養師林世航說明，黑木耳能夠清血管，主要是因為富含水溶性膳食纖維，膳食纖維在消化的過程中，會與飲食中的油脂結合，也會參與油脂消化的膽鹽、膽酸結合，將油脂與膳食纖維一同運送，形成糞便後排出體外，可降低血中膽固醇的含量，對降低血中三酸甘油酯的效果也很好，有利於穩定血脂、降低血脂。

廖炯程也說，對於素食者來說，黑木耳更是不可多得的營養來源，含有豐富的鐵質，能夠補充素食飲食中較難獲取的營養元素；同時，黑木耳的膳食纖維含量極高，能促進腸道蠕動、改善消化。

許多人誤以為黑木耳熬出的是膠原蛋白，但其實這是一個常見的錯誤觀念。廖炯程說，黑木耳熬出的膠質來自「植物性多醣體」，而不是動物性膠原蛋白；但許多產品的行銷用語都會打植物膠原蛋白，其實就是含有多醣體的水溶性膳食纖維，雖然不能直接補充膠原蛋白，但的確有助於健康和抗氧化成分的攝取。

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黑木耳生鮮好 還是乾貨好？

廖炯程說，答案取決於食用方式，若是希望享受黑木耳的脆口感，或是料理時間較短，像是涼拌菜色，新鮮黑木耳會是最佳選擇，適合快速料理，不需要泡發即可直接使用。

如果是用來燉湯、煲湯或滷味料理，乾木耳則是更理想的選擇，乾木耳在泡發後，能夠充分吸收湯汁，讓料理的風味更加濃郁。此外，乾木耳的保存期限較長，適合備貨，存放得當可保存長達1年。

黑木耳怎麼泡？

前陣子新聞報導「吃泡發乾木耳竟中毒亡」，嚇壞不少人，導致木耳銷售滯銷。廖炯程強調，黑木耳本身並無毒性，真正的危險來自發泡時間過長，導致細菌滋生，尤其是米酵菌酸這類高毒性物質。

廖炯程建議，在發泡乾木耳時，一般來說不宜超過4小時，並應盡量放置於雪櫃中，避免在室溫下浸泡過夜，以降低細菌滋生的風險；若是急需使用乾木耳，則可添加少許鹽巴發泡，約1小時即可軟化，或是使用熱水加速發泡，也能有效縮短時間。如果泡發後的乾木耳變得軟爛或黏糊，則應立即丟棄，避免食用。

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黑木耳挑選秘訣

廖炯程也分享挑選黑木耳祕訣，生鮮黑木耳應選擇色澤烏黑有光澤、摸起來厚實有彈性，且無異味的品項；而乾木耳應挑選完整無破損、大小均勻，顏色自然呈現深黑或棕黑色，且無霉味或刺鼻異味的產品。

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