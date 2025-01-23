聚餐後上吐下瀉即食物中毒？醫揭真正元兇傳染力強酒精消毒都冇用

近期不少公司開始舉辦尾牙、春酒，犒賞員工一年辛勞，不過，台灣兒科醫師陳敬倫提醒，最近尾牙聚餐多，諾如病毒造成的腸胃炎也會變多，且潛伏期很短，家人朋友一個一個接著發病，常常會被誤以為食物中毒。



台灣兒科醫師陳敬倫在Facebook發文表示，得諾如通常前一小時都還會好好的，會突然就開始一直上吐下瀉，而且潛伏期很短，家人朋友一個一個接著發病，常常被以為食物中毒。

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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為此，陳敬倫提醒，因為諾如病毒傳染力非常強，而且酒精消毒無效，所以摸到病患的口水、嘔吐物、糞便，都要用肥皂或洗手乳洗手，以免被傳染。

另外，台灣疾管署先前也曾說明，諾如病毒感染引起症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛；一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯，症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

5種蔬菜千萬別生吃（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣疾管署指出，所有的年齡層皆有可能遭受感染，大部分感染諾如病毒的人可以完全恢復，不會有長期後遺症；不過，對於因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質，而又無法補充的人，如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，其體液流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡，需特別注意。

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