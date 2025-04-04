胃酸倒流｜胃灼熱火燒心吃1物不適感30秒消失！紓緩胃酸倒流4食物

胃酸倒流可謂現代人常見的文明病，不少人因工作忙碌、壓力大，三餐作息不正常，暴飲暴食，導致「火燒心」。



美國腸胃病學醫師Joseph Salhab分享，有天吃完辛辣食物後，胃部出現灼熱感，在吃了香蕉後不適症狀瞬間消失。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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根據《每日郵報》報導，腸胃病學醫師Joseph Salhab有天吃了太辣的食物，胃酸倒流嚴重，出現胃灼熱，即使服用幾種藥物，仍無法有效紓緩症狀。當時他靈機一動，拿起一根香蕉來吃，吃下肚不到30秒，胃部灼熱感竟然完全消失，他驚呼「對香蕉讓緩解胃酸倒流的速度感到驚訝」。

「食物可以成為胃酸倒流與胃灼熱治療計劃的一部份」Joseph Salhab分析，只要未消化的食物和胃液上升到喉嚨，就會導致疼痛、灼熱感等症狀出現，而胃灼熱會導致胸部（胸骨下方）灼痛，通常是由進食、躺下或彎腰引起的，而當胃酸反覆流回連接口腔與胃的食道時，就會產生此情況。

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胃酸倒流的症狀包括胃灼熱、反流食物或酸液體、腹部或胸痛、吞嚥困難或感覺喉嚨有腫塊，若在夜間出現胃酸倒流，甚至可能造成咳嗽或氣喘惡化。常吃高酸性食物也會加劇不適症狀，例如咖啡、番茄、酒精以及辛辣或油膩的菜餚， 而香蕉因為酸性低、鹼性高，可紓緩食道內壁受刺激的情況。除了香蕉之外，杏仁、綠椰菜花和羽衣甘藍等食物都是低酸性食物，不會過度刺激胃部。

台灣書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初也曾表示，胃酸倒流好發於肥胖、抽煙習慣、嗜喝咖啡、習慣快速進食、三餐不正常者，另外，有相關病史或是經常吃宵夜接著就寢者也較易發生。肥胖過重會造成腹壓增加，是造成胃酸倒流重要的因素；而進食後，胃酸分泌增加，平躺時胃內容物可能倒流回食道，引起胃酸倒流。

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在治療方面，康本初說，可用藥物緩解症狀，同時調整生活習慣及飲食習慣。過重者減輕體重，戒煙戒酒，不要一吃飽就睡，睡前2-3小時應儘量避免吃東西，睡覺時床頭枕頭墊高，避免穿緊身衣物。

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