胃酸倒流｜5旬漢術後常胃酸倒流　醫揭1食物以為易消化實最刺激胃

腸胃不好、病後或手術後，或年長者牙口不好，很多人會選擇吃粥，認為粥品比較溫和，熱熱吃還可以暖胃。不過，專家指出，時常吃稀飯要小心容易產生胃酸，造成胃酸倒流，且造成血糖快速上升。



男子胃腸手術後餐餐吃粥 胃酸狂冒、逆流

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅分享案例，台灣一名50多歲男子，因胃穿孔接受手術治療，回診時向醫師主訴 ，術後一直有胃酸倒流的困擾，讓他不禁感到困惑，胃穿孔手術後，通常會給予強力抑制胃酸的藥物，例如質子幫浦抑制劑。患者既然已服用這類藥物，為何仍出現胃酸倒流呢？

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進一步分析患者的飲食，陳榮堅才得知，因男子認為術後要吃「溫和」的食物，所以幾乎每餐都吃稀飯類的食物，但其實這種被大量水稀釋過的澱粉，反更容易產生胃酸，造成胃酸倒流。此外，這種澱粉食物其實是高升糖指數，糖友及減重族群應適量食用。

台灣彰化員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑也表示，水分的確是刺激胃部分泌胃酸的原因之一！他說，白粥雖然比較好消化，但一來因水分會刺激胃酸分泌，二來則因消化速度快，當食物已經到小腸時，胃酸卻還停留在胃部，造成胃部的傷害，所以當胃部不健康、或有「胃酸分泌過多」的狀況下，流質食物反而傷胃。

養胃5大飲食原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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治胃酸：濃稠粥比稀水好 米飯、方包、饅頭比粥好

吳文傑說，臨床上，治療胃酸倒流或是胃酸過多的病人時，會要他們暫時先不要吃白粥。如果要吃，濃稠一點的白粥會比稀水的好些；又若相較於白米飯、白方包或白饅頭，白稀飯消化速度最快，而且煮得愈軟爛、消化愈快就愈容易增加胃酸。

吃了什麼讓肚子脹氣好難受？（按圖👇👇👇）

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