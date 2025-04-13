肝臟健康｜女性肝衰使臉色差更易疲倦！6食物助女性肝臟排毒理氣

女性肝不好，不只臉色變差、易疲倦，還可能月經失常。



想要補肝，不妨從日常飲食下手，有哪些養肝食物最適合女性吃？

6食物最適合女性補肝（點擊下圖看清！👇👇👇）

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女性肝不好有3大症狀

台灣中醫養生專家王淼指出，肝臟是重要的新陳代謝器官。對女性來說，如果肝臟出了問題，影響非常大，常見3大問題：

臉色難看

看臉先看額頭，肝不好，額頭就會出現痘痘，還會導致毛孔粗大。另外，皮膚也會發白或發黑，眼睛則會出現發黃症狀。

氣血不足

女人一生以血為重，肝有「造血」、「儲藏」、「調節血量」、向各處臟器「輸送血液」，以及分解營養、調節激素等功能。若肝不能完成這些工作，則會導致分泌失調，氣血不和。

月經不調

肝血不足造成月經量減少，嚴重者出現閉經、子宮卵巢萎縮等症狀。

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6食物最適合女性補肝

王淼強調，養肝以食為先，正確食療可以幫忙肝臟排毒理氣。下面介紹幾種適合女性補肝的食物。

白帶魚

養肝補血、潤膚養髮。雖然脂肪含量高於一般魚類，但多為不飽和脂肪酸，能降低膽固醇。

白帶魚富含鎂元素，可以保護心腦血管系統，預防高血壓等病，適宜久病體虛、氣短乏力、皮膚乾燥者食用；皮膚病、哮喘病患者則不宜。

黃豆芽

養肝、護肝的好食物。具有清熱利濕、消腫除痺、祛黑痣、治疣贅、潤肌膚的功效，對脾胃濕熱、大便秘結、尋常疣、高血脂等狀況有食療作用。

富含維他命C，是美容食品，常吃能滋潤毛髮，使頭髮保持烏黑光亮，對面部雀斑也有較好的淡化效果。

西瓜

中醫認為西瓜能清熱解毒、除煩止渴、利尿降壓，是首推的天然養肝「良藥」。由於水分充盈，很多人認為吃西瓜便等於喝水。不過，1份西瓜所含的糖，相當於2份蘋果或梨子，如果吃了西瓜，其他水果的分量則要加倍減少。

傷肝飲食（按圖👇👇👇）

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提子

含有多種維他命和微量元素，具有益肝陰、利小便、舒筋活血、暖胃健脾、補氣血、強筋骨、除煩解渴的功效。

所含的多酚類物質是天然的自由基清除劑（抗氧化劑），具有很強的抗氧化活性，可以有效調整肝臟細胞的功能，抵禦或減少自由基的傷害。

士多啤梨

對肝火旺盛的人，士多啤梨既能養肝，又能去肝火。從中醫角度來看，士多啤梨性涼、偏酸甜，能養肝護肝，又因紅色入心，可去心火。

士多啤梨是典型的漿果，維他命C豐富，有助人體吸收鐵質，使細胞獲得滋養。其含有的天然抗炎成分，可以減少自由基的產生數量，保持腦細胞活躍，幫助提神醒腦。

青瓜

性寒、味甘，含戊醣、維他命B1、B2、菸鹼酸、蛋白質。其細纖維具有促進腸道毒素排泄與降膽固醇的作用，其所含丙醇二酸，也可以抑制醣類物質轉化為脂肪，尤其適合脂肪肝的防治。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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