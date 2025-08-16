佳寶8折｜全場優惠再8折！金象米8公斤$87/蛋30隻$17/雞中翼$12磅

佳寶8折｜佳宝食品超級市場（佳寶）近日被內地電商「京東」正式收購，為回饋市民支持一連3日舉行「全場8折大促活動」。佳寶一向以廉價見稱，現再8折是否更抵？食油、米、雞蛋，還有什麼必買？

攝影：鄒家鳳



佳寶全場8折大促銷活動由8月16至18日（周六、日、一）舉行，首日選在周六，不用擔要上班上課沒有空，誠意十足。周六早上記者在筲箕灣分店所見，聽街坊講，人流比平日多，但仍未至於人迫人的情況，可能有三日慢慢買不用急，但職員仍在密密收錢、密密補貨。

佳寶8折｜金象米8公斤$87 雞蛋$17.6/30隻

以記者所見米、油、雞蛋最抵。金象牌頂上茉莉香米8公斤，原價$109，8折$87.2；袋鼠牌精選絲苗8公斤原價$96.9，8折$77.52；刀嘜純正花生油900毫升x4，原價$115，8折$92；湖北大雞蛋，原價$26排/30隻，8折$20.8。不過，湖北蛋一早售罄，只有另一款蛋，但更便宜，原價$22排/30隻，8折$17.6一排！史雲生清雞湯1公升，原價$33.9/3件，8折約$27，平均每盒約$9；李錦記舊庄特級蠔油510克x2+頭道原釀生抽500毫升，原價$75/份，8折$60/份。

按圖看「佳寶」精選貨品，圖片中的價錢「未計8折」優惠：

佳寶8折｜羅拔臣啫喱$6.4 史雲生清雞湯1公升$9

此外，夏天最受歡迎的汽水、啫喱、益力多減上減，羅拔臣啫喱粉各款口味，原價$10盒，優惠價本是$15.9/2件，現8折只需$12.7，平均每盒$6.4。可口可樂汽水330毫升x8系列，原價$56/2排，8折後$44.8/2排，平均每罐$2.8！益力多100毫升x5支，原價$13.8，8折$10.8；家庭裝10支更抵，原價$25.9，8折$20.7，平均每支約$2！

佳寶8折｜雞中翼$12磅 灣仔碼頭水餃$10

金菇菜200克，原價$3，8折$2.4；雞中翼原價$15/磅，8折$12/磅；灣仔碼頭各款水餃180克，原價$12.5，8折$10。廁紙亦有，維達四層衞生紙10卷，原價$54/2件，8折$43.2，平均每件$21.6。新鮮榴槤原價$21/磅，8折$16.8/磅，但現場已被掃一空，想吃要等下轉了。

按圖看「佳寶」急凍、冷藏貨品，圖片中的價錢「未計8折」優惠：