黃竹坑日式麵包店｜30年功力師傅坐鎮　必試明太子海鹽卷鵝肝貝果

日式烘焙麵包品牌「366 San Roku Roku Pan」宣佈進駐黃竹坑 The Southside，並將於 12 月 21 日正式開業。該店主打每日現場新鮮烘焙，並由擁有近 30 年經驗的資深烘焙師楊永強主理，強調結合日本傳統工序與優質進口食材。

30年烘焙經驗楊永強主理 引入日本「三段發酵」工法

新店靈魂人物楊永強師傅具備近 30 年烘焙資歷，曾多次赴日本深造，將日式職人對細節的嚴苛要求帶回香港。楊師傅指出，店內麵包製作核心在於「發酵」與「溫度控制」。他堅持採用正宗日本工序，透過「三段發酵」技術，讓麵糰在不同階段穩定發展麩質結構，從而令麵包呈現出細緻的層次感與柔韌度。

相比連鎖店的大規模生產，楊永強更重視手工揉製的過程，藉此精準掌握麵糰含水量。店內選用日本小田象製粉、沖繩海鹽及法國發酵牛油等原料，務求在食材源頭確保風味穩定。

招牌海鹽卷：東歐傳統與日式工藝的結合

店內的皇牌產品首推「海鹽卷系列」。這款產品演變自東歐的鹽棒麵包（Salted Bread），經日式技法改良後，更符合亞洲人喜好的鬆軟口感。

工藝特點： 外皮經高溫烘烤呈現微脆，內層則保持蓬鬆。

風味層次： 核心使用法國肯迪雅（Candia）發酵奶油，配合沖繩海鹽的鹹味，帶出小麥的自然甜香。

口味選擇： 除了經典原味，亦提供明太子、海苔黑松露等延伸口味。



貝果系列：低溫長時間發酵 追求扎實與柔軟平衡

另一主打產品為「貝果系列」，這款產品在研發上平衡了歐美的扎實與日式的軟糯。

製作技術： 採用低溫長時間發酵法，使麵糰在低溫環境下緩慢釋放麥香，並產生具嚼勁但不乾硬的口感。

特色口味： 包含結合本地食材的「青蔥奶酪貝果」及層次豐富的「海苔肉鬆魷魚貝果」，亦有針對健康需求的「低糖紅豆發酵牛油貝果」。

開業限定：本地臘腸結合日式烘焙

嚐·高美集團（Taste - Gourmet Group）集團為慶祝該新店開業，由 12 月 21 日起首週推出每日限量 20 盒的「366 神秘盒子」。該系列以香港本地臘腸為主題，推出三款創意口味，包括：

鵝肝膶腸芝士貝果

燒烤風煙肉薯仔臘腸佛卡夏

菠蘿薄荷臘腸佛卡夏



這系列嘗試將濃郁的本地臘味融入輕盈的日式麵糰，展現出和洋折衷的創作理念。店內同時設有堂食位置，提供和洋料理、沙律及日式咖啡，由早晨 8 時起供應全日餐點。

店舖資料：

366 San Roku Roku Pan (黃竹坑 The Southside 店)

地址:香港黃竹坑香葉道 11 號 THE SOUTHSIDE 地下 G49 號鋪

電話:2711 2366

營業時間:星期一至日 08:00 至 20:00

Facebook 專頁:366 San Roku Roku Pan

Instagram 帳號:366sanrokuroku