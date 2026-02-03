2026超級食物英式血腸　蛋白質和鐵質豐　改善貧血

講起Superfood（超級食物）你會想起什麼？還不是牛油果、藍莓、西蘭花諸如此類的新鮮蔬果。不過2016年有網站卻封加工食物Black Pudding為低澱粉高蛋白質的超級食物，引來外國傳媒討論。

血腸其貌不揚，又是加工食品，竟然被封超級食物？（衛報）

Black Pudding即英式早餐裏的血腸，主要用豬血、動物內臟和麥皮製成。健美食品網站 MuscleFood.com今個月封血腸為超級食物，稱血腸含低澱粉、高蛋白質和豐富礦物質，尤其是豬血本身鐵質水平高，可改善貧血。

不過，有外國營養師就批評，超級食物這個標籤只是市場推銷策略，從來沒有單一種食物有資格稱得上超級食物，任何食物吃太多都會有害（水喝太多都會中水毒，何況血腸！），營養學上只有均衡飲食才是真理。雖然營養師也同意血腸的蛋白質和鐵質豐富，但就提醒大眾，以內臟製作的血腸脂肪含量約有15-20%，屬於高脂。而且100克血腸的熱量超過300卡路里，與法蘭克福腸相約，切勿誤以為是Superfood而過量食用。

傳統英式Full Breakfast都有血腸。（Getty Images）

少食多滋味，偶爾淺嘗血腸對健康亦無害。香港吃到血腸的地方不多，中環和灣仔的All Day Breakfast專門店The Flying Pan有提供。只看樣子，想像不到這黑黝黝的「超級食物」味道會怎樣，不如就改天試試吧。