蘇民峰面相｜一世無憂米4特徵古天樂謝霆鋒都中！2部位知有冇食神

蘇民峰面相｜有口福面相｜很多人都夢想成為foodie，可優先試食新餐廳、新食材，快一步享受美食。原來，有沒有口福、有沒有做foodie的天份，能從相學看得出來，就是所謂「食相」。堪輿學家蘇民峰師傅分享兩種有福氣的「食相」，除了「識得食」，還可以看你是否「一世無憂米」！



蘇民峰面相｜有冇口福睇2部位 知Foodie天份

Foodie未必是吃得多，卻必定是吃得有要求，對味道、食材質感與烹調細節均都品嚐出來，才是真正欣賞食物的人。這類人一般有兩個面相特徵：

1. 上唇豐厚圓潤

上唇飽滿（蘇民峰風水命運網站圖片）

上唇豐厚圓潤的人，味覺通常較為敏感，容易察覺食物之間的細微分別。這類人追求的是層次與平衡，而非單純的飽足感，具備成為foodie 的先天條件。

上唇飽滿的藝人：舒淇、Jennie@BLACKPINK、辛芷蕾

2. 手掌與手腕交界位置較厚實

手腕肉厚（蘇民峰風水命運網站圖片）

手掌與手腕交界位置較厚實的人，不但對美食有興趣，也懂得欣賞其價值。他們往往既有機會接觸好食材，也能說得出一道菜「好在何處」，是真正能把「喜歡吃」變成「懂得吃」的一類。

手掌與手腕交界位置較厚實名人：白種元

《黑白大廚》的評判白種元的手腕明顯有肉。（IG@paikscuisine_official）

蘇民峰面相｜「一世無憂米」面相

若你發現自己對飲食沒有太多研究熱情， 其實不必感到失落。因為相學中，還有另一種飲食福分——不重鑑賞，卻一生不愁吃喝。身體的這4個位置，可能透露着你一世無憂米的福氣。

1. 腳部肥胖

腳部肥胖（蘇民峰風水命運網站圖片）

腳部肥胖代表對食物要求簡單， 只要能填飽肚子，便已心滿意足。 這類人極少為三餐煩惱。

腳部肥胖的藝人：阿嬌、twice子瑜

2. 鼻樑較低

鼻樑較低的人飲食上偏好明確，只選擇自己喜歡的食物， 談不上鑑賞，但勝在隨遇而安。

鼻樑較低藝人：阿Sa、IU

3. 下巴飽滿

下巴飽滿（蘇民峰風水命運網站圖片）

下巴豐厚的人，往往不時受到他人邀請用餐，飯局不缺。 雖不特別追求美食層次，卻總有得吃。

下巴鮑滿藝人：古天樂、謝霆鋒、陳慧琳

4. 腳窩深

腳窩深（蘇民峰風水命運網站圖片）

腳內側窩位，即是足弓位較深者，象徵一生無憂米之餘， 更經常能遇到不錯的美食，屬於低調而穩定的口福。

懂吃或不愁吃皆是福

從相學角度看，foodie 代表對生活質感的追求；一世無憂米，則象徵實際而安穩的幸福。兩者並無高下之分，只是人生節奏與側重不同。食得是福，兩者皆是福氣。

資料來源：蘇民峰風水命理網站