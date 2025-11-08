梨功效｜潤燥生津保護呼吸道　中醫推介3款簡易梨食療 防口乾便秘

隨着秋意漸濃，氣候從温燥轉為涼燥，晝夜温差逐漸加大，燥邪愈發容易侵犯人體、耗傷肺氣，引起鼻乾、咽乾、口乾、皮膚乾燥等燥邪傷津的症狀。這樣的情況可以通過日常飲食改善嗎？其實是可以的。秋季有一種應季水果，能夠潤燥生津，保護呼吸道，那就是——梨。



廣東省名中醫、廣東省中醫院耳鼻咽喉頭頸科學術帶頭人李雲英教授介紹，梨性涼，味甘、微酸，入肺、胃、心、肝經，能生津止渴、清肺化痰，《本草綱目》稱其能「潤肺涼心，消痰降火」，《温病條辨》贊其「生者可清六腑之火，熟者可滋五臟之陰」。

梨汁水豐富，水分含量在85%以上，可以為身體補充水分，緩解秋燥引起的各種「乾」。此外，梨富含膳食纖維，能夠促進腸道蠕動，改善便秘問題，而「肺與大腸相表裏」，體內有熱的朋友容易出現腸燥便秘、熱邪上攻鼻竅、引發鼻炎的情況，此時適當吃一點梨，可以保持大便通暢，避免腸胃積熱，從而減少鼻炎和呼吸道疾病的發作。

食療方推薦

1. 雪梨百合羹

材料：

雪梨1個，乾百合10克，冰糖少許。

做法：

雪梨切塊去核，所有材料加水，燉煮30分鐘~1小時，加入冰糖調味，温服。

點評：滋陰潤燥，養肺生津。適用於肺燥引起的咽乾咽痛、乾咳少痰、鼻涕倒流、鼻乾鼻癢等表現。



2. 茯苓陳皮煮雪梨

材料：

雪梨1個，陳皮3克，茯苓10克。

做法：

所有材料洗乾淨後切小塊放入鍋中，加適量水煎煮30分鐘，加入適量冰糖調味後温服。

點評：清肺潤燥、燥濕化痰。適用於鼻涕倒流引起咳嗽、咳痰、清嗓子、鼻塞流清涕或白黏涕、舌苔白膩者。



3. 五汁飲

材料：

鮮蘆根50克，鮮蓮藕50克，鮮荸薺（馬蹄）3粒，鮮梨1個，麥冬15克。

做法：

以上材料洗淨、去皮切塊，加水適量榨汁後温服。

點評：清熱潤燥，滋陰降火。適用於肺燥、肺熱引起的鼻涕黃稠量少、呼吸灼熱、鼻塞鼻癢等表現。



