痛風年輕化！中醫揭忌吃6類高危食品果汁上榜　宜吃4食物海鮮都得

近幾年，和高血壓等疾病一樣，曾經被認為是「老年病」的痛風，也開始找上年輕人。如果患有痛風，平時應該怎麼吃？



除了「忌口」，還要注意什麼？一起來了解。

這6類食物痛風患者最好不吃

痛風雖不危及生命，但發作時超級痛苦。攝入高嘌呤食物後，一部分嘌呤會轉化為構成人體遺傳物質的嘌呤鹼，另一部分超出人體代謝能力的嘌呤則會沉積在關節處，引起痛風。

對於患有痛風和高尿酸血癥人群而言，飲食上最好不要攝入高嘌呤的食物（嘌呤含量超過150mg/100g）。

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1. 動物內臟

平時，大家常吃的豬肝（275mg/100g）、雞肝（317mg/100g）、鴨肝（398mg/100g）、鵝肝（408mg/100g）等食物的嘌呤含量普遍較高。

2. 甲殼類食物

大部分甲殼類食物都屬於高嘌呤食物，比如，河蟹、大閘蟹、龍蝦、皮皮蝦、扇貝、牡蠣、生蠔、蛤蜊、貽貝等，其中貽貝嘌呤含量高達414mg/100g。

3. 濃肉湯

肉湯味道鮮美，但嘌呤極高，熬煮時間越長、湯汁越濃，嘌呤越高。豬肉湯熬煮不超過8小時，嘌呤在20～150mg/100g。

如果是在痛風急性發作期，則絕對不要喝肉湯。肉湯熱量高，易導致肥胖，而肥胖是痛風的重要誘因。

4. 酒

常見酒類的總嘌呤含量一般都不超過10mg/100g，雖然從數據上看酒類的嘌呤含量並不高，但飲酒後，人體可能會通過減少尿酸排泄和增加尿酸生成，提升血尿酸水平，從而增加痛風風險。

研究提示，日飲酒精超15g，會顯著增高痛風發作概率。與烈酒相比，啤酒增加痛風發作風險的作用更加顯著。

5. 含糖飲料和果汁

含糖飲料，包括各種果汁，通常含有大量的果葡糖漿或果糖，會促進尿酸生成。過多糖的攝入還可能會引發胰島素抵抗，間接減少尿酸排泄。另外，果糖含量較高的水果也要少吃，如香蕉、葡萄。

6. 調味品

雞精、雞鮮粉的嘌呤含量居高，總嘌呤含量大於500mg/100g；而辣椒油、花椒、芥末、胡椒粉等調味料較為辛辣刺激，容易使神經興奮而促使痛風發作。

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痛風患者可放心吃的4類食物

1. 牛奶

牛奶中的嘌呤含量非常低，僅為1mg/100g。牛奶中含有的鈣、鉀、乳清酸等成分都有利於降低尿酸水平。更推薦選擇脱脂奶或低脂奶。

2. 雞蛋

雞蛋、鵝蛋、松花蛋的嘌呤含量都很低，僅為1mg/100g，鵪鶉蛋的嘌呤含量稍高，但也僅為7mg/100g，可以放心吃。

3. 蔬菜

蔬菜普遍嘌呤含量都比較低，而且富含膳食纖維、鉀、鎂、維他命等營養。研究顯示，高嘌呤蔬菜與高尿酸血癥無正相關，反而呈負相關，建議蔬菜每天吃到500g。

4. 部分海鮮

海鮮普遍被人們認為嘌呤含量較高。其實，有4種海鮮屬於低嘌呤食物，可以放心吃。比如，海蜇絲、海參、幹鮑魚（泡發後）、銀魚。

痛風管理不能只盯着「忌口」，這3個誤區一定要知道

中國中醫科學院廣安門醫院主任醫師唐曉頗介紹，痛風並不只是「吃出來」的問題。海鮮、濃湯等高嘌呤飲食以及飲酒確實是常見誘因，但體重超標、長期飲用含糖飲料、飲水不足、作息不規律等，都可能導致尿酸升高。

痛風管理不能只盯着「忌口」，而要把飲食、飲水、體重和生活方式一起管理起來。

1. 不要把「不疼了」當成「病好了」

痛風急性發作緩解後，尿酸可能仍然偏高，尿酸鹽結晶仍可能繼續沉積。長期控制不好，不僅容易反覆發作，還可能形成痛風石，損傷關節，或形成腎結石導致腎絞痛、尿路梗阻，甚至發展為痛風性腎臟損傷。

2. 不要把止痛藥當成「治本」的藥

止痛藥主要用於緩解急性發作時的疼痛，不能解決尿酸長期升高的問題。痛風治療的關鍵，是把尿酸長期控制在達標範圍。對多數患者來說，僅靠飲食控制往往不夠，必要時應在醫生指導下規範用藥。

3. 痛風管理重在平時，而不是只在發作時處理

日常要注意少飲酒、少喝含糖飲料、少吃高嘌呤食物，適當多飲水，控制體重，避免熬夜和暴飲暴食。清淡飲食有助於減少誘因，但不能替代長期規範管理。

建議痛風患者每天飲水量維持在2000ml以上，可以促進尿酸排泄。同時，避免過度勞累，多休息，保持穩定樂觀的情緒。

痛風管理的關鍵不只是當下疼不疼，更在於尿酸是否長期穩定達標。只有做好急性發作控制和長期尿酸管理，才能真正減少復發，降低關節和腎臟受損風險。

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