綠茶營養｜減肥促代謝忌空腹飲？營養師教配3食物穩血糖1類人不宜

隨著機能飲品市場擴大，許多人將含有菊苣纖維的綠茶視為「喝的瘦瘦針」，期待透過飲用達到控制食慾與體重管理的效果。對此，台南新樓醫院營養室主任謝欣樺指出，這類機能綠茶確實能透過生理機制輔助熱量控制，但僅能作為輔助工具，關鍵仍在於飲用方式、時機與整體生活型態管理。



謝欣樺說明，機能綠茶具有抑制食慾的效果，主要源於兩大成分的作用。首先是「菊苣纖維」，屬於水溶性膳食纖維，進入腸道後會吸水膨脹形成膠狀物質，並在發酵過程中產生氣體，進而刺激飽足訊號，讓人產生「吃飽了」的感覺，降低進食量。另一項關鍵成分則是「高濃度兒茶素」，除具有廣為人知的抗氧化與促進代謝作用外，在空腹飲用時可能對胃部產生輕微刺激，間接影響食慾中樞。

然而，使用不當反而可能帶來反效果。謝欣樺提醒，部分腸胃較敏感的人在空腹飲用後，可能出現胃痛、噁心甚至不適感。她強調，空腹飲用恐傷胃，過度依賴非長久之計。長期依賴此方式抑制食慾，也可能導致蛋白質與微量營養素攝取不足，進而影響基礎代謝與健康狀態，最終造成代謝補償性下降。

為了安全有效地利用機能綠茶輔助體重管理，台南新樓醫院營養室提出具體建議。首先應適量飲用，每日以一至二瓶為原則，並避免空腹飲用，以降低對胃部的刺激。同時，可搭配低GI且富含蛋白質的食物，如無糖優格、堅果或雞胸肉，有助穩定血糖、延長飽足感，避免因血糖波動造成的飢餓感與暴食。若本身有胃食道逆流或腸胃疾病者，飲用前更應諮詢醫師或營養師評估。

謝欣樺強調，體重管理的核心仍在於均衡飲食、規律運動與行為調整。建議大家透過監測BMI、腰圍與體脂變化，確認減少的是脂肪而非肌肉或水分，才能達到健康且可長可久的減重效果。機能飲料僅能作為輔助，無法取代均衡飲食與運動的重要性。

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