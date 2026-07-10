瘦都患脂肪肝？營養師揭3元兇果糖=肝臟酒精！建議每日運動30分鐘

「明明體型偏瘦，為什麼也會有脂肪肝？」在台灣國泰醫院的門診中，這類「瘦子脂肪肝」的案例並不少見。台灣營養師林子恩指出，這類族群的脂肪肝通常不是「熱量過剩」，而是飲食「品質」出了問題。



此外，台灣國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺也觀察到，許多病患對於「運動」有認知落差，以為有動就好，卻忽略了強度與持續性才是逆轉關鍵。

瘦子脂肪肝的元兇：果糖、壞油、肌肉量不足

林子恩分析，瘦子之所以有脂肪肝，關鍵在於攝取的成分「品質不佳」。

1. 果糖是「肝臟的酒精」

瘦子每餐飯量可能不多，但偏好含糖飲料或甜點。果糖的代謝路徑不需胰島素調控，會直接在肝臟轉化為三酸甘油酯，就像把肝臟浸泡在酒精中一樣。

2. 零食裡的「隱形壞油」

許多人自認不吃肥肉，卻愛吃零食。林子恩提醒，購買零食前應翻看標示，若含有「棕櫚油」或「椰子油」，雖然是植物油，但飽和脂肪酸極高，容易造成血管阻塞與肝臟負擔。

3. 「泡芙人」體質：

久坐族肌肉量不足，導致基礎代謝力差，能量極易轉化為內臟脂肪。

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醫揭門診盲點：飯後散步5分鐘「不算運動」

針對運動改善，陳柏諺分享了一個常見的診間對話。有病患抱怨：「醫師，我有在運動啊，為什麼肝指數沒降？」細問之下才發現，病患所謂的運動只是「飯後走5到10分鐘」。

陳柏諺強調，雖然快走、超慢跑都有效，但必須達到「中等強度」且「規律持續」。目前國際建議每週應至少有150分鐘的有氧運動，並搭配2至3次重量訓練。比例上建議「有氧7成、重訓3成」。比起拚命健身一小時卻只有兩天捕魚，每天穩定運動30分鐘的效果更好。

逆轉脂肪肝的時間表：一個月看指數、半年看影像

病患最常問：「運動多久會好？」陳柏諺指出，身體的改善是有「時間差」的：

1. 1個月

只要認真控制飲食與運動，肝指數（GOT/GPT）通常能快速回到正常值。

2. 半年以上

超音波影像的脂肪變化非常緩慢，從「中度」降到「輕度」至少需要半年甚至一年。

陳柏諺也觀察到性別差異，男性上班族因應酬多，建議目標先放在「維持現狀」；而更年期後的女性，因荷爾蒙改變，脂肪消退的速度會比年輕人慢，需要更多耐心。

熬夜也是推手：飢餓素讓你半夜「想吃糖」

除了吃與動，「睡眠」也是關鍵。林子恩解釋，睡眠不足會導致荷爾蒙紊亂，讓「飢餓素」上升、「瘦素」下降。這會使人食慾增加，特別想吃消夜或甜食，進而惡化脂肪肝。建議每天睡足7至8小時，才能穩定代謝節律。

溫馨提醒：長輩就醫請用「提問清單」

在門診中，林子恩常觀察到一個有趣的現象：許多老人家在診間面對醫師或營養師時，因為「太過緊張」，或者「覺得醫護人員太忙、不好意思耽誤時間」，當下都會反射性地回答「沒問題、都聽懂了」，甚至完全不開口。

但一回到家，心裡放鬆了，各種疑問才開始冒出來：這能吃嗎？那要怎麼動？林子恩笑說，這往往就是長輩轉而聽信民間偏方、或是子女與父母產生溝通摩擦的開始。

營養師建議兩大對策

（1）當場問清楚

既然都特地跑一趟醫院了，當下問清楚才是最有效率的做法。透過專業的雙向溝通，找出適合每個人生活型態的調整方式，才能讓脂肪肝的逆轉計畫更有執行力。

（2）診前先寫下

建議長輩或陪同家屬，在平時想到問題就先隨手記在紙上，到了診間直接把紙條交給營養師或醫師，避免因為當下緊張而遺忘。

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