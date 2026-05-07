超市優惠｜惠康／百佳／佳宝快閃優惠全單8折起！

超市優惠｜周日（10日）適逢母親節，多間超市於本周六（9日）同步推出優惠活動。以下是百佳、惠康、佳宝優惠情報，今期所有著數一文看清！



惠康超市｜買滿$168享88折！越南鳳尾虎蝦減$60

惠康推出「初夏大折日」，只要任何一間門店買滿$168或以上即享88折，加上由5月1日起推出的「係堅價」優惠，逾500件產品低至6折至少兩個月，抵上加抵！抵買推介包括越南鳳尾虎蝦1公斤$105.6，原價$168。泰國金枕頭榴槤$25.5/磅，原價$55/磅。新紀元卵日本啡蛋/白蛋10隻裝原價$36/盒，現$44/2盒，平均$22/盒。淘大精選急凍點心（頂點系列點心除外）原價$25.9/包，現$55.5/5包，平均$11.1/包。維他檸檬茶/菊花茶/清心棧（6支）原價$19/排，現$37/3排，平均$12.4/排。優惠僅限5月9日。

按圖看惠康「初夏大折日」優惠貨品推介：

百佳超市｜買滿$150享88折！挪威三文魚扒平均$16件

百佳5月9日（周六）推出「寵愛媽媽日」優惠。只要在門市（包括百佳、FUSION、TASTE及TASTE x FRESH）買滿$150即享88折。其中急凍挪威三文魚扒2塊裝（320克）$31.7，平均$15.85/件，原價$36。金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤裝$110，平均$13.75/公斤，原價$125。刀嘜芥花籽油3只裝（900毫升）$58.9，原價$66.9。灣仔碼頭青菜豬肉粒粒小雲吞（20粒裝）$8.8，原價$10。SELECT佳之選巴西雞中翼2磅裝$31.7，原價$36。

PNS網購平台亦都有折扣，買滿$800，輸入優惠碼「MGET8」即享92折。買滿$1,200，輸入優惠碼 「MGET12」 即享88折。人人有份，優惠只限1日！

按圖看百佳「寵愛媽媽日」優惠貨品推介：

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HKTVmall｜「鬥減價」買滿$299全場超市85折

HKTVmall「鬥減價」，5月9日推出全場超市85折優惠，個人護理、寵物食品、嬰兒奶粉尿片都有得減。只需買滿$299，輸入優惠惠碼「85PICKUP」，便可享有85折，門市自取。若想送貨上門，則需買滿$999，並輸入優惠碼「85ENJOY8」即可。

刀嘜純正芥花籽油900毫升x3 $65，原價$118.9。頂級泰國茉莉香米5公斤$55，原價$99.9。金象牌頂上茉莉香米8公斤$88.8，原價$129.9。Good_ by HKTVmall急凍珍寶蒲燒鰻魚$69，原價$158；挪威帶皮三文魚柳4件裝$68，原價$95。淘大灌湯小籠包$13，原價$23.9。大街市美國安格斯肩肉眼扒400克$75，原價$109

門市自取優惠碼：85PICKUP

送貨上門優惠碼：85ENJOY8



按圖看HKTVmall「鬥減價」優惠貨品推介：

佳宝食品超市：一連8日全線8折！啡殼鮮雞蛋$15.2/30隻

佳宝正式進駐何文田廣場，為慶祝開張，由5月5日起至12日，全線分店一律8折！包括新鮮蔬果、肉類海鮮、米油醬醋。其中日本北海道帆立貝 (800克)$160/包，原價$200/包。優選啡殼鮮雞蛋 (30隻)$15.2，原價$19。佳樂牌茉莉香米8公斤裝$64，原價$79.9。七鮮壓榨一級濃香花生油5公升裝$95.2，原價$119。刀嘜純正粟米油 (5.5公升)$116.8，原價$145.9。獅球嘜純正花生油4支裝 (900毫升)$93.6，原價$116.9。李錦記財神蠔油買2支平均$10.8/支，原價$16.9/支，$26.9/2支。康師傅即食麵系列5包裝買2袋平均$14.2/袋，原價$19.9/袋，$35.5/2袋。七鮮有機粟米汁飲料$28.8/10支，原價$36/10支。

按圖看佳宝開張優惠