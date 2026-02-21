番茄炒蛋食譜｜番茄炒蛋4秘訣邊種番茄最好？起鍋前加1物層次秒升

番茄炒蛋食材單純、料理方式簡單，是許多人家裏餐桌常出現的家常料理，不過，你知道怎麼炒才好吃嗎？台灣農糧署在Facebook分享番茄炒蛋零失敗的做法，除了建議挑選外皮較厚的黑柿番茄或牛番茄，起鍋前也可以加1物，讓口感酸甜滑嫩更有層次！



番茄挑選

台灣農糧署在Facebook發文表示，番茄炒蛋雖然做法簡單，但要炒得滑嫩甘甜可不容易，首先，番茄挑選上建議選擇外皮較厚的黑柿番茄或牛番茄，其中，其中黑柿番茄酸甜均衡、更為首選。

番茄炒蛋有訣竅（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

番茄處理

台灣農糧署建議，番茄在料理前可以先放在室溫陰涼處，待熟成軟化後洗淨並保留果皮，一顆切4～6塊以維持營養口感。

簡單番茄炒蛋做法！起鍋前加1物口感瞬間升級

作法為番茄、雞蛋1：3的黃金比例，先加油把蛋炒到全熟盛起，再將番茄炒至全熟，接著加入炒至半熟的雞蛋，起鍋前可以加入少許糖或是番茄醬調味，提升甘甜味，口感層次也會瞬間升級。

相關文章：番茄食譜｜番茄唔炒蛋1食材替代更嫩滑 揀香甜番茄認住底部粒星?👇👇👇

