蒟蒻降血糖助防腸癌 連吃3個月瘦3公斤！不含膠原蛋白1食法要注意

國立台灣博物館南門分館近期出現密毛魔芋開花的罕見景象，吸引人們前往觀賞。台灣食安專家韋恩藉此說明，蒟蒻核心成分葡甘露聚醣在體重控制、血糖調節、血脂改善及腸道菌相四大方向上的科學研究成果。



韋恩在粉絲專頁「韋恩的食農生活」中發文指出，蒟蒻由魔芋製成，飽足感強卻幾乎不含熱量，關鍵在於葡甘露聚醣這種特殊多醣。他說明，葡甘露聚醣的分子結構使人體消化酶無法分解，吸水量可達自身重量50倍，進入消化道後形成高黏度凝膠，延緩胃排空並拖慢小腸吸收養分的速度，同時能完整抵達大腸成為腸道菌的食物，是目前保健研究數量最多的植物多醣之一。

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在體重控制方面，韋恩引述統合分析數據指出，每日攝取量5克以上、持續12週以上，受試者平均體重下降3.18公斤、腰圍縮減2.11公分，機制是凝膠佔據胃部空間延長飽足感，讓整體熱量攝入自然減少，無需刻意節食。血糖方面，針對第二型糖尿病患者持續1至2個月的試驗顯示，飯後血糖與糖化血色素均顯著改善，原因是葡甘露聚醣將消化速度壓慢。

血脂部分，韋恩援引統合分析說明，LDL膽固醇平均下降約9%，機制是腸道中的凝膠層阻礙膽固醇再吸收，使更多膽固醇隨糞便排出。腸道菌相方面，葡甘露聚醣能選擇性促進「Akkermansia muciniphila」這種常被研究者稱為「瘦子菌」的益菌增殖，研究同時記錄到糞便中與大腸癌風險相關的次級膽汁酸濃度下降42%。

韋恩提醒，市售魔芋爽一包的葡甘露聚醣含量通常僅有1至2公克，若要達到研究所示的有效劑量，需要食用大量包數，且魔芋爽另外添加了糖、鹽與調味料，消費者選購時應留意。此外，他強調蒟蒻含有膠原蛋白是完全錯誤的說法，因為膠原蛋白屬於動物性蛋白質，植物來源根本不存在此成分。

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