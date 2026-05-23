減肥方法｜營養師自創免捱餓21分飽減肥法！3不原則養出易瘦體質

台灣營養師高敏敏自創「21分飽減肥法」，概念是將每天三餐的飽足感量化計分，只要全天加總不超過21分，三餐各維持約7分飽，便能在不挨餓的情況下逐步控制 食量、達到減重效果。



高敏敏將常見飲食型態分為三類。「大食量者」三餐吃到撐，加上下午茶與宵夜，全天飽足感累積高達50分；「一般食量」者午晚餐吃到滿足、下午再加手搖或點心，累積約30分；而「減重者飲食」則是三餐各維持7分飽，全天恰好落在21分。

高敏敏營養師自創21分飽減肥法，輕鬆不費力！瘦身加減法（高敏敏 營養師@Facebook）

高敏敏說明，7分飽的狀態是「有飽足感但不撐，身體舒服、不餓、不造成負擔」，分配方式可依個人習慣彈性調整，例如早餐5分、午餐6分、晚餐10分，只要全天總數控制在21分即可。她也提醒，若目前飲食習慣落在30分甚至50分，不建議一次大幅削減，應循序漸進讓胃口與身體同步適應，穩步降至21分目標。

此方法之所以廣受好評，在於執行門檻相對親民。相較於需要精密計算每日熱量攝取的傳統減重方式，「21分飽」以直覺式的飽足感自評取代繁瑣數字，讓大家更容易將控食習慣融入日常生活，長期維持也不易產生心理壓力與挫折感。

在食物選擇上，高敏敏提出「享瘦體質三不原則」：不吃油炸、不碰甜食、不吃加工食品。她指出，油炸食物因外層裹粉導致熱量倍增；精緻糖會造成血糖震盪，容易促進脂肪囤積；加工食品則因高鈉高脂，對代謝形成額外負擔。三不原則與21分飽搭配執行，雙管齊下控制食量與食物品質。

高敏敏表示，「減重其實是一場長期的習慣管理，掌握食量，就等於掌握熱量」，鼓勵大家從每一餐開始問自己「這一餐幾分飽」，透過數字化方式建立對飲食份量的具體感知，讓身體逐漸回到穩定狀態。

高敏敏強調，吃對食物搭配吃對份量，才是維持體態的根本之道。這套方法的核心不在於短期快速瘦身，而是透過長期習慣的養成，讓身體自然適應較低的飲 食負擔，進而達到穩定且持續的體重管理效果。

相關文章：減肥｜睡眠不足增脂減肌只吃1餐復胖快？9大常犯錯誤水煮餐都冇效👇👇👇

+ 10

延伸閱讀：

每天一顆番茄能降慢性發炎？茄紅素幫身體把脂肪慢慢用掉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

