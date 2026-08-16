睡眠不足易暴食！營養師教吃對蛋白質早餐+早睡1小時穩血糖控食慾

許多人有過前一晚熬夜趕報告或追劇，隔天明明剛吃完午餐，手卻不自覺伸向零食櫃，特別渴望炸雞、珍珠奶茶或甜甜圈的經驗，這種現象並非意志力薄弱，而是睡眠不足引發的身體「生存保衛戰」。



台灣營養師張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文說明，睡眠不足會直接衝擊內分泌系統，導致身體陷入「虛假飢餓」狀態。人體內有兩大掌控食慾的關鍵荷爾蒙，睡眠不足會讓負責傳遞飢餓訊號的「飢餓素」大幅上升，同時讓傳遞飽足訊號的「瘦體素」明顯下降。這種一進一退的失衡，會讓人即便肚子已飽，大腦仍持續發出「還要繼續吃」的指令。

相關閲讀：健康飲食｜嘴饞想吃零食又怕肥？12款低卡食物它20大卡超有飽足感👇👇👇

+ 19

除荷爾蒙失衡外，張馨方進一步說明，當體力透支時，大腦會啟動補償機制，主動尋找最快、最廉價的能量來源，使高熱量的甜食與炸物對疲憊的人更具吸引力。她以「透支未來的甜蜜借據」形容這類 食物，雖能瞬間帶來滿足感，背後卻需付出加倍的代謝代價，且大腦對這類獎勵性食物的反應會變得異常靈敏，讓人難以抵抗。

張馨方亦提到，熬夜會干擾身體處理醣類的能力，睡眠債累積越多，血糖穩定度越差，不穩定的能量波動會誘發強烈嘴饞感，形成「越累越想吃、越吃越虛胖」的惡性循環。

針對改善方式，張馨方提出數項建議，若近期難以控制食慾，晚上提早一小時上床睡覺，讓食慾荷爾蒙重新歸零，比任何節食方法都更有效。睡眠品質不佳的隔天，早餐應以優質蛋白質開啟一天，例如無糖豆漿搭配水煮蛋或茶葉蛋，或是一碗無糖優格，有助於拉長飽足感、避免下午出現報復性食慾。

張馨方提醒，下午兩點後應盡量避免攝取咖啡或濃茶，過量咖啡因會使夜間難以進入深眠，這份「睡眠債」將在隔天加倍反映在食慾上，形成另一輪惡性循環。

相關文章：睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

孩子睡不夠9小時？醫示警：注意力與情緒調節都會受影響

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

