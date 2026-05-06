早餐吃完快餓=蛋白質不夠！易肥生膽石3壞處＋優質食法切記三不要

明明吃了早餐，沒過多久又餓了？如果早餐蛋白質攝入不足，不僅餓得快，還更易發胖，早餐怎麼吃更健康？



往下看，這篇文章說明白了。

早餐蛋白質沒吃夠可能帶來三個隱患

1. 導致全天能量攝入增多

研究發現，早餐蛋白質比例高，全天能量攝入少，健康食物攝入多；早餐蛋白質攝入不夠，這一天會食用更多飽和脂肪、糖或酒精等高能量食物，飲食質量低。

也就是說，早餐蛋白質沒吃夠，就算其他正餐都吃大餐，身體還是會暗示你攝入高能量食物。科學家表示，這種情況是「蛋白質槓桿作用」——早上欠的「蛋白債」，會在當天通過其他方式補回來。

2. 增加肥胖風險

研究發現，提高早餐中蛋白質的比例，不僅會讓全天的能量攝入減少，超重者體重和體脂也會掉得更快。吃普通早餐或不吃早餐的人，體重反而會悄悄上漲，部分人還會出現「越餓越想吃零食」的情況。

3. 容易傷膽囊

早餐過於清淡，尤其長期缺乏脂肪和優質蛋白質，可能會增加膽囊結石、長息肉的風險。

經過一夜的睡眠（約8～10小時未進食），膽囊內儲存的膽汁本就處於高濃度狀態，若早餐繼續缺乏脂肪刺激，膽囊收縮素分泌不足，膽汁無法及時排出，濃度就會進一步升高，時間一長，就會增加膽囊結石、長息肉的風險。

注意：很多人習慣不吃早餐就上班，或者睡到中午跳過早餐，覺得沒什麼事？專家提示，長期不吃早餐，不僅傷膽囊，還可能導致糖尿病風險提升，容易誘發脂肪肝



相關文章：健康早餐｜早餐錯誤5配搭傷肝腎！牛奶+雞蛋都錯？4類人點食最好

+ 27

早餐吃多少蛋白質才算夠？

根據最新版《中國居民膳食營養素參考攝入量》，成年女性建議每天攝入蛋白質總量為55克，男性為65克。根據早餐佔全天比例的30%計算，一頓合格的早餐，女性和男性分別要攝入至少16.5克和19.5克蛋白質。

對於肝腎功能正常的人來說，如果想要達到減重、控血糖的效果，這個量還可以提高。早餐蛋白質達到25克左右，對控制食慾、幫助減重會更有效。

一份「優質早餐」裏都有什麼？

早餐吃得好，有助於構建胰島素分泌和胰島素敏感性的晝夜節律。一頓營養充足的早餐通常應該包括這四類食物：

1. 谷薯類

如紅薯、全麥饅頭、雜糧餅、雜糧粥等，粗糧含有豐富的膳食纖維，升糖指數相對較低，飽腹感也更強。

2. 肉蛋類

如雞蛋、雞肉、牛肉、魚肉等，主要提供脂肪、蛋白質和多種維生素（維他命）、礦物質。少吃培根、香腸等加工肉。

3. 奶豆類

如牛奶、酸奶、豆漿等，奶類、豆類都含有豐富的蛋白質、鈣質或膳食纖維，升糖指數都較低。

4. 果蔬類

如西紅柿、黃瓜、青菜、蘋果、士多啤梨等，主要提供膳食纖維、多種維生素、礦物質以及抗氧化物質。

此外，早餐中的主食不能減。主食能夠提供人體耗能所需的糖類，會率先被人體吸收、利用。攝入足夠的碳水化合物，才能為大腦提供充足的能量。

吃好早餐還有哪些事要知道？

1. 早餐「最佳時間」

專家建議，從前一天的晚飯到第二天的早飯可間隔12個小時，其間不進食，注意不要超過15個小時。一般來說，建議早餐安排在7:00～8:00。

2. 吃飯不要太快

單位時間進食速度越快，血糖上升速度越快。有意識控制每口飯菜的量，儘量選小塊食物。

咀嚼次數可根據食物種類而定。如，米粥等液體食物，一口咀嚼5～8次即可；香蕉、米飯、魚肉等軟食，推薦一口咀嚼15～20次；牛排、花生等硬質食物，芹菜、燕麥等粗纖維食物，最好咀嚼30次以上。

3. 早餐「三不要」

劃重點！還要注意早餐有這「三不要」：

不要吃油膩食物

不要減少主食

不要攝入過多糖類



相關文章：早餐碳水怎樣吃？減肥穩血糖4族群早餐清單 專家教4個1黃金法則

+ 13

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

