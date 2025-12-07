愛吃零食係腸道壞菌作怪？營養師教3招抑制食慾　黑朱古力有奇效

為什麼明明剛吃完東西，卻還渴望甜食或「垃圾食品」？這可能不是你「意志力薄弱」，而是腸道菌群在悄悄操控你的大腦。

本文作者：四川省婦幼保健院臨牀營養科主任醫師張琚



腸道菌群被稱為「第二大腦」，它們不僅參與消化，還會通過釋放化學物質向大腦傳遞信號。近年來有研究發現，腸道中的微生物會通過神經和激素信號影響食慾，甚至讓人對高糖、高油、深加工食品產生強烈渴望。

當有害菌佔優勢時，可能引發對不健康食物（如精製糖、精米精面、含味精食物、酒精、深加工食品）的渴望，形成「越吃越餓」的惡性循環。而富含膳食纖維、健康脂肪和優質蛋白的飲食，能幫助有益菌生長，減少對「垃圾食品」的依賴。

膳食纖維是腸道菌群的「養料」，略帶苦味成分的蔬菜能抑制食慾，富含膳食纖維促進腸道健康。

1. 在餐前拌個蔬菜沙拉墊一下，可減少正餐攝入量。

2. 優質蛋白和健康脂肪是長效抗餓的「燃料庫」，全蛋、深海肥魚、紅肉（適當肥瘦），脂肪與蛋白結合，比低脂蛋白更穩定血糖，避免胰島素劇烈波動，避免飢餓。

3. 牛油果富含健康脂肪、纖維、鎂元素，可以減緩血糖波動，給大腦傳遞「吃飽了」的信號，不妨早餐做個牛油果奶昔喝。



另外，還有一些天然的「食慾調節劑」。

1. 純度≥90%的黑巧克力

苦味化學物質和鎂元素雙管齊下，降低食慾，有飢餓感時含一小塊。

2. 生薑

所含的薑黃素能夠刺激消化液分泌，增加食物熱效應，有助於燃燒脂肪，通過腸道向大腦發送信號，增加飽腹感。

3. 綠茶

含茶多酚較多，能調節控制飢餓的激素水平，抑制食慾。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

