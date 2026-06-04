59歲網紅貌似30歲！公開禁吃9食物延緩衰老！青瓜敷臉蘋果醋減脂

年輕的外表是由飲食，還是生活習慣奠定？一名男子Edson Brandao日前已滿59歲，外表看起來卻像30歲左右，很多人都以為他可能是通過施打肉毒桿菌，或是整形手術改變外觀維持年輕，但他堅稱自己從來不碰這種東西，「其實非常簡單，任何人都能做到。」



根據《Mirror》報導，Edson本身是一名作家兼網紅，也是數位行銷公司老闆，他經常鼓勵人們無論在任何年齡，都要掌控自己的健康，因此累積了一群忠實粉絲。

跟著Edson看看身體喜歡和討厭的食物都有哪些吧👇👇👇

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實際上年輕時的他並沒有太在意健康的問題，直到40歲時，這一切發生了改變，

我意識到衰老並非一夜造成，而是因為日常習慣累積形成，我知道如果再不開始照顧自己，以後一定會後悔。

堅持重訓與有氧並重

於是他將一切健康相關的例行公事都列下來，並堅持下去，18年來他一直遵循着同樣的生活習慣，直到他年滿59歲，終究獲得了回報。「運動是必須的，我每天都會去健身房，結合了重訓和有氧運動。」

他強調自己不是要做到極端，而是要持續為主，「堅持持續出現在健身房。」他表示相信重量訓練能夠幫助他保持年輕的外表、良好的體力及挺拔的體態。有氧運動則能讓他的心臟保持健康，頭腦保持敏鋭。

9樣禁食名單

「你的身體會回應你對它的要求，如果你停止要求它移動，它就會停止。」針對食物方面，他也同樣非常謹慎，並分享了自己堅持避開的食物，「我並不是想要批評任何人，而是為了表達，飲食對我們從內到外的衰老有多大影響。」

他的個人「飲食禁令」清單包括：白麵包、含糖穀片、油炸食物、速食、加工起司、甜點、巧克力（朱古力）、含糖飲料，及超加工零食。「這些食物會耗盡你的精力並加速衰老。」

「人們總是希望看起來年輕，卻不想改變自己的飲食習慣。」相對的，Edson注重於天然食物（Whole food）和水果，並依據季節供應輪流攝取，包括酪梨（牛油果）、木瓜、無花果、漿果、橘子、士多啤梨、黑莓，及火龍果。

每天用小黃瓜敷臉

「你不需要通過補給品來修補糟糕的飲食習慣，你需要的是更好的食物。」他的食物中也包括：抗發炎的大蒜、有益於腦部健康的藍莓、護心的野生鮭魚、鎮靜細胞的薑黃、增強免疫力的生蜂蜜，及放牧的雞蛋。

護膚方面，他最喜歡的習慣之一是每天在臉上使用冷凍小黃瓜，「它能夠減少浮腫並讓皮膚清爽，並且很便宜、天然且有效。」

減少頑固腹部脂肪方面，必吃食物則包括：希臘優格、青花菜、燕麥、桂魚、漿果、綠茶、橄欖油、杏仁、酪梨、雞蛋、豆類、菠菜、藜麥、蘆筍、豆莢類、黑咖啡、蘋果醋、檸檬和卡宴辣椒。

仰睡避免皺紋

Edson表示，仰睡可以避免產生面部皺紋，他也使用口封貼幫助鼻子呼吸，洗澡前會進行幹刷，並攝取含有電解質的水，「攝取足夠的纖維來維護腸道健康，晚上服用甘氨酸鎂助眠，保持穩定的蛋白質維持肌肉。」

壓力比時間更讓人易衰老

他也會使用絲綢枕頭套保護皮膚，每天寫日記保持感恩心，幫助管理壓力，「平靜的心態維持着年輕的身體，壓力比時間讓你老得更快。」還有一個他永遠不會跳過的程序就是早上攝取生薑，「它能夠提升精力、思緒清晰並幫助消化，為一整天奠定基礎。」

Edson最後表示，希望自己的故事能夠幫助到別人以全新的眼光看待衰老，「不是為了看起來比別人年輕，而是為了在任何年齡都感覺到強大、自信且充滿活力。」他也表示相信做出改變永遠不嫌晚，「你的習慣才能定義你的未來。」無論如何，Edson的方法可能需要因人而異，你覺得這些方法會適合你嗎？

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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