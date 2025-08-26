魚重金屬｜魚3部位要慎食1位置最多寄生蟲！煎魚多1步減40%重金屬

魚類營養豐富，是許多家庭的餐桌上常見的菜餚。



不過，台灣張語希營養師提醒，雖然吃魚好處多，但魚的部位像是魚皮、魚頭、魚內臟，可能藏有重金屬、寄生蟲等健康風險，高溫油炸、紅燒等烹調方式也會對健康帶來負擔。她也為民眾列出了吃魚4大撇步，讓獲取營養更安心。

魚皮、魚頭、魚內臟可以吃嗎？營養與風險並存應多考量

台灣張語希營養師指出，魚皮、魚頭和魚內臟有其營養價值，但也要考量重金屬、毒素和寄生蟲等風險：

- 魚皮：富含膠原蛋白與不飽和脂肪酸，不過也是重金屬（如汞、鉛）最容易累積的部位，特別是來自海洋的大型魚種風險更高。

- 魚頭：含有DHA、EPA及膠質，但魚鰓周圍容易藏有毒素與寄生蟲，料理時應注意清理乾淨。

- 魚內臟：營養價值有限，卻是毒素、重金屬與寄生蟲累積最多的部位，不建議食用。



「5種魚料理」要注意 這些族群不建議生食

除了魚的部位要注意，台灣張語希營養師也表示，以下5類魚類食用時需特別留意：

1. 大型掠食魚類：容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童應盡量避免，例如旗魚、吞拿魚、鯊魚等。

2. 深海魚：雖然含有豐富的Omega-3，但部分品種仍有重金屬風險，建議選擇體型小且有產地標示的魚。

3. 炸魚類：高溫油炸容易產生反式脂肪，增加心血管疾病風險，肥胖或慢性病患者應避免。

4. 重口味中式魚料理：如紅燒魚、糖醋魚等鈉含量偏高，可能造成水腫與血壓升高。

5. 魚生片及生食魚類：可能帶有寄生蟲或細菌污染，不建議免疫力差的人、孕婦及孩童食用。



掌握吃魚安心4法則 「選對、煮對、吃對」才健康

台灣張語希營養師建議，像是烹調鮭魚時先去皮再煎，可以減少約40%的重金屬含量；若煎完才去皮，只能減少20%。秋刀魚、鯖魚、小黃魚等因體型小、食物鏈短，污染累積較少，也建議可以選擇這類小型魚種。煮魚湯時則可先將魚汆燙，去除腥味與雜質。台灣張語希營養師也提醒，購買魚類可留意是否附有CAS標章或產銷履歷，來源清楚，品質也相對有保障。

