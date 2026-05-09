即食紫菜含重金屬損腎傷神經！營養師教挑選3招勿長期吃單一品牌

台灣營養師高敏敏日前在Facebook專頁發文提醒，海苔雖是常見零食與配飯食材，卻可能暗藏重金屬危機。海苔屬海藻類食物，在海水中生長過程中，除了吸收營養與礦物質，同時也會吸附環境中的鎘、無機砷、鉛等重金屬污染物。



這些重金屬一旦進入人體，不易被快速代謝排出，長期反覆攝取恐在身體中逐漸累積，對多個系統造成負擔。 為了降低風險，高敏敏建議消費者採取三項預防措施。

高敏敏指出，重金屬對腎臟影響最為直接。長期接觸重金屬可能導致腎臟代謝與排毒效率下降，增加腎臟負擔，對腎功能較弱的人影響尤其明顯。此外，部分重金屬還會干擾人體對鈣質的吸收與利用，可能影響骨骼健康與支撐力，年長者或鈣攝取不足者特別需要留意。

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除了腎臟與骨骼，重金屬的危害範圍更廣。高敏敏表示，重金屬可能增加身體的氧化壓力、影響皮膚狀況，也會讓心血管循環系統負擔增加。部分重金屬對神經系統較為敏感，長期暴露可能影響專注力、反應力與學習表現，對兒童發展尤其值得關注。

為了降低風險，高敏敏建議消費者採取三項預防措施。

首先，購買海苔時一定要選擇信譽良好、標示清楚的品牌，確認產品有標示產地、原料來源與檢驗資訊

其次，避免長期選購單一品牌，輪替購買不同品牌可降低重金屬累積風險

第三，購買前務必留意氣味與外觀，若發現有刺鼻藥水味、異味或顏色異常，應避免食用



高敏敏也提醒，海苔富含碘質，過量攝取可能影響甲狀腺功能，因此務必適量食用。消費者在享受海苔的便利與風味之際，應提高選購警覺，透過審慎挑選與適量攝取，才能安心享受這項食材。

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