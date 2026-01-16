奶食譜｜通便止咳護心血管牛奶加2物營養翻倍！潤燥養顏2款奶做法

牛奶營養豐富，是我們餐桌上的常客。把腰果和燕麥加入牛奶中製成燕麥腰果奶，把花生和甜杏仁加入牛奶中製成花生杏仁露，二者每天選一款飲用，還能幫你保護心血管健康、平穩血糖、潤腸通便、美容養顏。

冬天為何更推薦你喝？快跟着小編一起來看看吧～

喝牛奶營養小貼士（01製圖）

燕麥腰果奶、花生杏仁露更營養👇👇👇

一杯燕麥腰果奶 幫你收獲4個好處

1. 保護心血管健康

腰果：

作為一種堅果，它的脂肪有80%都是不飽和脂肪酸，是對人體血管有益的脂肪。有研究發現，相對於杏仁、核桃等常見堅果，腰果還含有較為豐富的維生素K1，其具有凝血功能。少量在食物中攝取維生素K1，對心血管健康有一定好處。

腰果（CCTV生活圈提供）

燕麥：

現代研究表明，燕麥中含有β-葡聚糖、燕麥蛋白、皂苷類等有效成分，能幫助降低血脂，尤其是血液中膽固醇的含量，有助於減少心血管疾病發生。

2. 平穩血糖

有研究發現，燕麥中含有的蛋白肽，既可以幫助分泌胰島素，還可以幫助延緩血糖上升幅度。

● 燕麥吸水性較強，可以幫助吸收很多水分，增強飽腹感。

● 燕麥可以讓人體消化吸收變慢，間接延緩血糖上升。



現代研究發現，燕麥能夠幫助2型糖尿病患者降低其空腹血糖和餐後兩小時血糖。

3. 改善腸道健康

燕麥膳食纖維含量較高，尤其是可溶性膳食纖維含量較高，有比較好的吸水性，可以幫助潤腸通便。

有研究發現，燕麥有比較好的促進腸道菌群變化功能。還有一些研究發現，燕麥中的有效成分，比如β-葡聚糖、多酚、黃酮、生物鹼等，結合起來有比較好的抗炎作用。這裏的炎症更多是傾向於腸道炎症，比如慢性腸炎。

燕麥還具有幫助提高身體免疫力、抗氧化、清除氧自由基的效果。

4. 潤燥生津

從中醫角度來說，燕麥腰果奶可以幫助止渴潤肺、潤燥生津，比較適合乾燥的冬季飲用。尤其適合比較容易口渴、喉嚨乾的人群。

燕麥腰果奶製作方法

1. 取腰果10～15克，燕麥30～50克，牛奶150毫升；

2. 將食材混合榨汁飲用即可。

注意：

1. 脾胃虛寒人群、高血糖人群不宜飲用燕麥腰果奶。

2. 對腰果、牛奶、燕麥任何一種食材過敏的人群，不宜飲用燕麥腰果奶。

3. 燕麥腰果奶雖好，但不宜過量飲用，可以早餐時喝一杯，同時需要減少其他主食攝入量。

一杯花生杏仁露 幫你收獲4個好處

1. 補益脾胃

花生：

性平，味甘，具有健脾和胃、調養氣血、潤肺化痰的功效。現代研究發現，花生富含蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素E、B族維生素以及鈣、鐵、鋅多種礦物質。

花生（CCTV生活圈提供）

甜杏仁：

味甘，具有潤肺止咳、潤腸通便的功效，藥性温和，比較適合食療。現代研究發現，甜杏仁富含蛋白質、維生素E、膳食纖維以及鈣、鎂等礦物質。

二者搭配製成花生杏仁露，不僅口感豐富，還能發揮營養協同作用，温補脾胃、滋陰潤燥，適合乾燥的冬季飲用。尤其適合氣血不足、脾胃虧虛或者冬季特別容易咳嗽、咽乾的人群。

甜杏仁（CCTV生活圈提供）

2. 止咳平喘

冬季天氣乾燥，如果家裏有暖氣等取暖設備，室內就容易變得更加乾燥，此時飲用花生杏仁露，有助於潤肺養胃、止咳平喘，幫助預防感冒、咳嗽等呼吸道症狀出現。

3. 潤腸通便

甜杏仁具有潤腸通便的功效，對於冬季因天氣乾燥引起的便秘具有一定緩解作用。

4. 美容養顏

我們面部的肌肉、皮膚和五官，需要全身氣血的滋養。想要保持皮膚彈性和光澤度，需要保證全身氣血、津液充盛，同時還要保證臟腑功能健全。花生杏仁露有助於潤肺養胃、調養氣血，從而起到滋潤肌膚、美容養顏的功效。

此外，花生和杏仁中富含維生素E和不飽和脂肪酸，這兩種營養物質都有助於抗氧化，從而保護皮膚細胞免受自由基的損傷。同時B族維生素和維生素E，能夠抑制酪氨酸酶活性，從而減少體內黑色素合成。這些方式都有助於滋潤肌膚、美容養顏。

花生杏仁露製作方法

1. 取花生10克，甜杏仁10克，牛奶200毫升；

2. 將食材放入破壁機或豆漿機中，製成花生杏仁露；

3. 可適量加入冰糖、蜂蜜調味。

注意：

1. 痛風患者不宜飲用過多，糖尿病患者飲用時不宜加冰糖、蜂蜜。

2. 對花生、甜杏仁、牛奶任何一種食材過敏的人群，不宜飲用。

3. 如果家中沒有破壁機或豆漿機，也可以將花生、甜杏仁、大米一起煮粥食用。

4. 花生杏仁露雖好，但不宜過量飲用，每日最多飲用量不宜超過300毫升。

冬季喝牛奶營養小貼士

一杯燕麥腰果奶，幫你收獲4個好處：

保護心血管健康、平穩血糖、改善腸道健康、潤燥生津。

一杯花生杏仁露，幫你收獲4個好處：

補益脾胃、止咳平喘、潤腸通便、美容養顏。



