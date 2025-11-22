無乳糖牛奶營養少啲還是健康啲？與普通牛奶5分別＋3族群揀奶貼士

無乳糖牛奶｜許多人都會喝牛奶來補充鈣質、蛋白質，但對於乳糖不耐症的人來說，飲牛奶後卻會出現腹脹、腹瀉等。因此，不少品牌也紛紛推出「無乳糖牛奶」。不過，有乳糖和無乳糖的牛奶，究竟有什麼分別？無乳糖的營養價值是否會大打折扣？



乳糖是什麼？

乳糖是天然存在於哺乳動物乳汁中的雙醣，而人體需要依靠乳糖酶將其分解成單糖後，才能被小腸吸收利用。患有乳糖不耐症的人，由於身體缺乏分解乳糖所需的乳糖酶，飲用後會出現腹瀉等症狀。隨著年紀漸長，人體生理機能會逐漸變化，其中一個就是「乳糖酶」的減少，所以對於腸道功能日漸敏感的長者而言，無乳糖牛奶是一個更為溫和且理想的營養選擇。

無乳糖牛奶是什麼？

無乳糖牛奶並非將糖分移除，而是在製作過程中添加乳糖酶，讓牛奶中的乳糖預先分解成更容易被人體消化吸收的葡萄糖和半乳糖。讓有乳糖不耐症的人飲用後，能避免脹氣、腹瀉等情況。牛奶寒性易腹脹損心血管？解4迷思+3族群選奶貼士 乳糖不耐也可飲

以明治牛奶為例，無乳糖牛奶和一般牛奶有營養成有哪些分別？以每100毫升計算：

無乳糖牛奶分別1｜無乳糖牛奶熱量較低

熱量

全脂牛奶：73大卡

無乳糖牛奶：64大卡



牛奶的熱量主要來自脂肪和碳水化合物，而全脂牛奶的脂肪含量較高，所以無乳糖牛奶比全脂牛奶的熱量低，一般成年人建議每日攝取約2000大卡，若長期超出這個數值，且沒有運動消耗，會導致體重增加甚至會引起代謝性的疾病。

無乳糖牛奶分別2｜無乳糖牛奶比一般甜

糖分

全脂牛奶：4.6克（主要是乳糖）

無乳糖牛奶：2.5克（主要是葡萄糖、半乳糖）



無乳糖牛奶的含糖量低於全脂牛奶，但因無乳糖牛奶的糖主要是葡萄糖和半乳糖，而全脂牛奶主要是乳糖，乳糖本身甜度就比較低，大概只有蔗糖的16%，而葡萄糖的甜度大約是蔗糖的70%至80%，半乳糖的甜度大約是蔗糖的30%至40%，因此，即使糖分較低，無乳糖牛奶喝起來卻比一般牛奶更甜。

無乳糖牛奶喝起來比一般牛奶更甜。（ACworks@photo-ac）

牛奶營養｜奶x茶減鈣吸收？牛奶4神奇配搭安眠降血糖減膝痛+飲法

無乳糖牛奶分別3｜蛋白質含量

蛋白質

全脂牛奶：3.4克

無乳糖牛奶：3.2克



無論是明治全脂牛奶還是明治無乳糖牛奶，兩者的蛋白質含量都非常接近，屬於優質蛋白質的良好來源。0.2克的微小差異並不會對人體的營養攝取產生實質影響。無乳糖的處理並不會破壞牛奶中的蛋白質含量。

牛奶冷知識︱玻璃樽vs盒裝牛奶哪種易受污染？冷藏前多1步保鮮味

無乳糖牛奶分別4｜全脂牛奶口感醇厚

脂肪

全脂牛奶：約4.6克

無乳糖牛奶：約3.6克



全脂牛奶的脂肪含量最高，因此口感最醇厚。消費者應根據自身的需求來選擇合適的產品。

全脂牛奶的脂肪含量最高，因此口感最醇厚。（engin akyurt@unsplash）

無乳糖牛奶分別5｜兩款都富含鈣質

鈣質比較

全脂牛奶：約109毫克

無乳糖牛奶：約105毫克



全脂牛奶與無乳糖牛奶的鈣質含量非常接近，差異極微。無論牛奶是否經過乳糖分解處理或脂肪含量不同，它們都是高效且可靠的鈣質來源。

牛奶\無乳糖牛奶營養價值相當

根據美國國家醫學圖書館 (NIH）發表的《乳糖水解牛奶的營養與技術方面》中指出，無乳糖牛奶是乳糖不耐受者一個良好的替代品，其宏量營養素（蛋白質、脂肪）和礦物質（如鈣）含量與普通牛奶相若。

無乳糖牛奶的營養價值是否會大打折扣？它與一般牛奶相比，口感和味道又有何不同？（Ilona Frey@unsplash）

牛奶營養｜熱奶損營養或更吸收？錯1步營養流失近4成+正確加熱法

3人群揀牛奶｜根據需求精準選擇

從營養價值來看，無論脫脂牛奶、全脂牛奶還是無乳糖牛奶，蛋白質含量其實都大差不差，都是富有營養的飲品。

1. 控脂減重人士

最好選擇脫脂牛奶或者低脂型的無乳糖牛奶，這兩款的熱量都比較低且高營養。

2. 乳糖不耐症人士

無乳糖牛奶是唯一的選擇，雖然口感會比較甜，但保留了所有的核心營養其營養價值與普通牛奶並沒有太大的區別。

3. 發育期兒童、青少年

全脂牛奶的熱量最高，能更好滿足兒童與青少年的日常活動和成長中所需的高能量，全脂牛奶中充足的脂肪含量，能讓兒童、青少年更有效地吸收牛奶中天然的維他命A。