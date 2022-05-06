乳糖不耐症｜飲牛奶胃脹氣不是病！日專家教4招飲奶護腸同時增肌

牛奶含豐富的鈣質、維他命和蛋白質等有益身體的營養，在市面上亦是非常普遍的飲品。然而，有乳糖不耐症的人飲用牛奶後會出現腹瀉或胃脹氣等不適，逼於無奈轉飲其他植物奶。節目《主治医が見つかる診療所》為了這些想飲牛奶卻飲不得的人，請來專家分享克服乳糖不耐症的方法，讓大家飲用牛奶過後都不會肚子痛。



在節目中，腸胃科專家工藤醫師解釋，酪農業發展較遲的地方，居住在當地的人民大多都有乳糖不耐症。以日本為例，在江戶時代之前根本沒有酪農文化，直至明治時代才開始於民間普及。根據農林水產省的調查結果顯示，日本有7至8成人均有乳糖不耐症。目前全球有7成人口患有乳糖不耐症，其中主要是亞洲人。

由於此前一直沒有攝取奶製品的習慣，大部分亞洲人的腸道未能有效吸收乳糖，導致腹痛、腹瀉等症狀。（VCG）

由於此前一直沒有攝取奶製品的習慣，大部分人的腸道未能有效吸收乳糖，導致腹痛、腹瀉等症狀。一般而言，牛奶進入小腸後，會由乳糖酶負責分解並吸收乳糖，但有乳糖不耐症的人因為乳糖酶數量不足，分解工作未能於小腸完成就把乳糖運送到大腸。由大腸的腸內細菌分解乳糖就會產生大量氣體，造成胃脹氣等不適。

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乳糖不耐症檢測

以下將會例出6項徵狀，即使你只中1項，都足以代表你有可能是乳糖不耐症患者。

在飲用牛奶後20分鐘至2小時之內，你：



1. 肚子發出咕嚕咕嚕的聲音

2. 肚痛

3. 出現作嘔或反胃等不適

4. 腹脹

5. 放屁比平時多

6. 腹瀉



可是，專家指出，因為飲用牛奶而肚子不適的人不限於乳糖不耐症患者，亦有可能是對牛奶敏感，又或者只是心理作用覺得自己是不適合飲牛奶的體質而導致身體對牛奶出現排斥反應。

節目提到有不少人明明不是乳糖不耐症，卻因為曾經飲用牛奶後拉過肚子，就誤以為自己是乳糖不耐症。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

乳糖不耐症無阻身體吸收營養

節目中心臟科專家秋津壽男指出，牛奶除了乳糖之外，還蘊含很多不同種類的營養成分，比如：鈣質、鎂質、鋅質、磷質、維他命A等，而乳糖亦只是很普通的糖分，可以通過攝取其他糖分來補足，所以腸道沒能吸收乳糖也沒什麼大不了。

因此，在不令身體不適的程度下飲用牛奶，就能讓身體攝取其他有益的養分。

▼如何選擇牛奶？（按圖了解👇👇👇）

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護腸飲用牛奶方法

以下將會例出4個讓不擅長吸收乳糖的人都能有效攝取牛奶營養的飲用方法，想飲牛奶而不想肚痛的人可以一試。

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1. 逐漸增量



節目引述2020年東京女子醫科大學附屬病院的臨床試驗結果，指就算是有乳糖不耐症，只要續少續少的增加飲用牛奶的份量，肚子就不會不適。

2. 飲用低乳糖牛奶



此外，現時生產商為了照顧乳糖不耐症的人，特意生產一些減少了乳糖的牛奶，目前在一般超市亦有售，可以嘗試飲用這些特製的牛奶。

3. 加熱慢慢飲



加熱牛奶可以降低對腸道的刺激，而且接近人的體溫最能激活乳糖酶，所以如果能加熱飲用，即使是為數不多的乳糖酶都能夠全力幫助消化乳糖。作為參考可以用500W的微波爐加熱1分鐘至1分30秒，35至37度是最適合的溫度。

另外，專家提醒加熱後表面形成的薄膜其實是濃縮了的乳糖，如果是有乳糖不耐症，建議先挑走才飲。

4. 和乳酸菌一同飲用



專家指出，乳糖是乳酸菌的食物，攝取乳糖同時攝取乳酸菌，能進一步分解更多乳糖。比如是在牛奶加入含豐富乳酸菌的甘酒，除了可以令味道提升，亦有助身體消化乳糖。此外，亦可以食用乳酪，乳酪既是用牛奶造成，亦加入了大量乳酸菌，這樣就能攝取牛奶的營養同時利用乳酸菌幫助分解乳糖。

節目亦有介紹用1:1的方式混合牛奶和乳酪，再加入一點砂糖和檸檬汁就能製成拉西（Lassi）。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

最後節目強調，乳糖不耐症不是一種疾病，以上介紹的方法亦不用勉強執行，只是希望大家可以試着巧微地飲用牛奶，藉此不用錯過牛奶的營養。

▼即使不能飲用牛奶，其實豆奶作為植物奶亦有3大優勝之處（按圖看更多👇👇👇）

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（資料來源：《主治医が見つかる診療所》）