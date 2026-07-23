甜椒功效｜通便護眼抗氧化　紅綠黃甜椒護心血管吃哪種＋挑選3招

許多人以為青椒、黃椒和紅椒是不同種類的蔬菜，其實它們都屬於同一種植物——番椒（Capsicum annuum）。這類不具辣味的辣椒品種因色彩鮮豔，又被稱為彩椒或甜椒，而不同顏色其實代表著不同的成熟階段。



紅椒、黃椒都曾經是青椒

彩椒在生長初期皆為綠色，也就是常見的青椒。隨著果實逐漸成熟，內部的茄紅素、類黃酮等植化素增加，顏色便會由綠轉黃、橘或紅，同時甜度也跟著提升。

一般而言，農民多半會等到彩椒完全轉色後才採收，不僅口感較佳，市場價格也比未成熟的青椒高。不過部分青椒品種經過改良後，適合在綠色階段食用，外型多為細長型、果皮較薄，與常見厚實的鐘型彩椒有所不同。

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不是所有青椒放久都會變紅

若是短筒鐘型彩椒，成熟後仍能保持爽脆口感；但長筒型青椒放置過久，通常會逐漸變成褐色、質地軟爛，甚至腐敗變質，因此不建議繼續食用。

簡單來說，青椒、黃椒和紅椒雖然屬於同一物種，但因栽培方式及品種不同，有些適合未成熟時採收食用，有些則需等待完全轉色後風味最佳。

三色椒營養比一比

1. 青椒

膳食纖維含量較高

每 100 公克約含 3 公克膳食纖維

有助促進腸道蠕動與排便

富含維生素（維他命）C 及鉀離子



2. 黃椒

含有豐富維生素 A、C、E

富含類黃酮等抗氧化植化素

有助對抗自由基、維持心血管健康



3. 紅椒

維生素 A 含量最高

約為青椒的 4 倍以上

有助維持皮膚與眼睛健康

搭配油脂烹調可提高吸收率



怎麼吃最能保留營養？

不論是哪種顏色的彩椒，都含有豐富維生素 C。建議以涼拌、快炒等方式料理，減少高溫長時間加熱造成的營養流失。挑選時可優先選擇色澤鮮亮、表皮光滑完整、蒂頭新鮮且無腐爛的彩椒。買回家後盡早食用，避免放到脫水皺縮，才能吃到最佳風味與營養。

其實三色椒各有不同的營養優勢，沒有哪一種特別好。均衡攝取不同顏色的蔬菜，才能獲得更全面的營養補給。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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