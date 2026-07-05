食藥禁忌｜食抗凝血藥忌吃4水果恐失效胃出血！奇異果增血栓風險

台灣夏季盛產各式香甜多汁的水果，但對於正在特定服藥的慢性病患而言，部分人氣水果竟可能變成致命的健康地雷。



台灣振興醫院特別發文提醒正在服用抗凝血藥物「華法林（Warfarin）」的患者，夏天吃水果務必格外小心。其中，台灣人最愛的芒果以及奇異果等4大夏季常見水果，極易與該藥物產生劇烈的交互作用，輕則讓藥效失靈，重則大幅飆高皮下或胃腸道出血的危險機率。

芒果冰是台灣夏天的金字招牌，但台灣振興醫院在Facebook專頁指出，芒果其實是隱藏版的「藥物干擾源」。科學研究發現，芒果會抑制人體內抗凝血藥物的代謝速度，進而顯著提高 INR（血液凝固指數）。

當血液凝固指數異常飆高，代表血液過稀、不易凝固，會大大增加患者自發性出血的風險。醫學團隊強烈建議，服用華法林的患者每天吃芒果的分量應嚴格限制在「1顆或1片」以內，絕對要避免豪飲芒果汁或暴食芒果冰。

除了芒果外，振興醫院更列舉了4種夏天常見、極易與抗凝血藥華法林產生交互作用的黑名單水果。其干擾機制主要分為「破壞肝臟代謝」與「富含維生素K（抗凝血天敵）」兩大類：

4大水果易與抗凝血藥物產生交互作用（01製圖）

4種引起藥物交互作用的水果👇👇👇

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1. 葡萄柚與西柚（破壞代謝）

這類柑橘類水果內含特殊的「呋喃香豆素（Furanocoumarins）」成分，會強行抑制肝臟中的特定代謝酵素，使血液中的藥物濃度不正常堆積，導致藥效過度增強，皮下瘀血或出血機率大增。

2. 奇異果（直接失效）

奇異果屬於高維生素K（維他命K）水果（每 100 克即含有高達 40 微克的維生素K）。由於維生素K在生理機制上正是華法林的「頭號死對頭」，若大量食用，會直接抵銷抗凝血藥的效能，使血栓風險死灰復燃。

3. 蔓越莓與蔓越莓汁（加劇出血）

蔓越莓的化學成分會悄悄增強華法林的抗凝血效應，臨床上容易大幅增加患者出現皮下組織出血以及嚴重的胃腸道內出血。

4. 牛油果（干擾吸收）

酪梨（牛油果）不僅含有較高的維生素K，其高脂肪特性還會進一步干擾腸道對藥物的正常吸收，或加速藥物的排出，讓原本應有的預防治療效果大打折扣。

不過，服用抗凝血藥物的患者如果想要消暑，日常可以放心挑選西瓜、荔枝、龍眼、香蕉、水蜜桃或鳳梨等6種水果。這幾款水果本身的維生素K含量極低，且在生物化學特性上完全不會干擾肝臟的藥物代謝酵素，屬於非常安全的低風險消暑選擇。

醫師最後叮囑，用藥期間的飲食調整極為關鍵，病患在改變水果攝取習慣前，不妨先諮詢主治醫師或藥師，切勿盲目偏食單一水果，才能在享受清涼美味的同時，確保自身的醫療安全。

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