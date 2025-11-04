柚子/西柚3分別維他命C差60%　哪種護心血管？哪種忌與血壓藥同吃

柚子，是秋季的當令佳果，但許多人會將它與四季常見的西柚混淆，它們不僅名字聽起來相近，連外觀和果肉顏色都容易讓人產生錯覺，常常被誤認為是同一種水果。面對如此相似的它們，我們又該如何去區分？怎麼去挑選呢？



柚子 西柚分別｜柚子原產中國 西柚來自加勒比海

柚子（Pomelo）和西柚（Grapefruit）都是柑橘屬的水果，但柚子的原產地為中國南方以及東南亞一帶，而西柚原產於加勒比海地區，柚子喜歡生長在溫暖潮濕且陽光充足的地方，對溫度適應性較強，而西柚對熱量要求較高，種植地區需年平均在18攝氏度以上。不僅如此，它們的外觀細節、口感風味、營養價值等方面也有著許多分別。西柚營養｜護心防糖尿抗氧力強8好處 連詩雅食西柚10日減11磅？

柚子西柚分別1｜外觀細節的差異

柚子：傳統的柑橘類水果，個頭較大，形狀多樣，如圓球形、扁圓形或梨形，果皮非常厚，多為淡黃或黃綠色，果肉有白色、粉紅色或鮮紅色。

西柚：柚子和甜橙的雜交品種，個頭較小，通常呈扁球形，果皮較薄且多為黃色，果肉多為紅色或粉紅色，果瓣一般比柚子多，一般有17-18瓣。

柚子西柚分別2｜口感差異

柚子：口感主要以酸甜平衡為主，味道相對溫和，苦味通常較淡或幾乎沒有。果肉的纖維感相對較明顯，質地較為乾爽。

西柚：風味層次更為強烈，帶有明顯的酸味與略帶的「苦澀感」，果肉通常比柚子更為多汁。

柚子西柚分別3｜營養價值與功效

柚子和西柚都含有豐富的維他命C，但其營養的側重點略有不同。

柚子：柚子的熱量低於西柚，但其果糖含量相對較高，因此建議適量食用。而柚子維他命c含量高達51毫克，是西柚的1.6倍以上，有助於增強免疫力。還富含類黃酮等多酚類抗氧化劑，有助於抗炎和改善血液循環。

西柚：西柚熱量比柚子高，但果糖含量相對較低，對於需要控制糖分攝取的人來說會更好，維他命A含量特別高，達到1150IU，特別是紅肉西柚，富含茄紅素，而茄紅素有強大的抗氧化和抗炎能力，有助於抗癌和保護心血管。文旦柚子｜白柚、紅柚、蜜柚哪種最營養？集養顏美容防癌3大好處

以每100克計算，柚子（以文旦為例）、西柚（以紅肉西柚為例）營養成分比較：

熱量

柚子：31大卡

西柚：48大卡

纖維

柚子：1.3公克

西柚：1.6公克

維他命C

柚子：51毫克

西柚：31毫克

維他命A

柚子：0 IU

西柚：1150 IU

果糖

柚子：7-9克

西柚：5-6克

紅肉品種的西柚富含茄紅素，有助於抗癌和保護心血管（fuco2@photo-ac）

柚子西柚分別4｜食用建議

柚子：柚子建議當季食用，尤其10至11月是文旦的盛產季節，直接剝皮吃也可與其他食材搭配食用，例如加入蜂蜜或糖製作成柚子茶。

西柚：西柚口感更清甜爽口，水分充足，可直接食用或者榨汁。西柚比柚子要更為酸一點，盡量避免與咖啡或茶一起食用，西柚的酸性成分可能會與咖啡因相互作用，刺激胃酸的分泌，引起胃部的不適。

柚子／西柚4大食用禁忌

1. 避免與寒性的食物同食：《本草綱目》記載：柚子，性味酸寒、無毒。若與其他寒性食物（如螃蟹、綠豆、冰飲、苦瓜等）同食，可能會導致腸胃不適，尤其是脾胃虛寒的人。

2. 服藥期間：柚子和西柚會與多種藥物產生嚴重的交互作用，尤其西柚，如：降血脂藥、降血壓藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥、抗凝血劑等，正在服用這些藥物的人，應事先諮詢醫師或藥師。

3. 腎臟病患者：柚子，尤其是西柚，屬於鉀含量較高的水果。對於腎臟功能已經受損的患者來說，腎臟排泄鉀離子的能力會下降，如果過量攝取鉀含量高的食物，極有可能導致高血鉀症，從而，引發嚴重心律不整，甚至心臟驟停這樣的危險情況。

4. 糖尿病患者：柚子雖然是一種富含水分和纖維的健康水果，但它畢竟屬於天然含有果糖的食物。因此，攝取過量的柚子可能會影響血糖的穩定性。對於糖尿病患者或需要嚴格控制血糖的人士來說，必須密切注意食用的份量。

柚子／西柚挑選技巧

柚子：

1 選擇頭尖、頸短、下盤寬（像不倒翁形狀）的柚子。

2 拿起來感覺沉重且香氣濃郁，就表示水分充足。

3 輕輕按壓果皮時，選擇有彈性且會回彈的，代表果肉飽滿多汁；若按壓時過於僵硬或非常軟則可能表示不新鮮或果皮太厚。

西柚：

1 選擇拿起來感覺沉重的果實，這代表其水分充足、果肉飽滿。

2 宜選果皮平整細緻光滑。

3 形狀最好是上窄下寬且底部平坦。

4 如想立即享用，可挑選黃色或帶有粉紅斑點的，若打算存放一段時間，則建議選擇綠色或淡綠色的。