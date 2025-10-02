柚子降膽固醇助抗癌　服6種藥不能吃隔2小時都唔得！服中藥可吃嗎

柚子季節即將來臨！營養師陳冠蓉表示，柚子熱量低又高纖，可以預防感冒，降低致癌物亞硝胺合成，幫助抗癌、降膽固醇，不過有些柚子禁忌一定要注意。



柚子熱量低，膳食纖維超高

陳冠蓉表示，柚子以低熱量和高纖維聞名，屬於升糖指數較低的水果，建議每餐吃2/3碗，約165克剛剛好，如此一來，熱量只有55大卡，膳食纖維卻高達2.1克左右。

▼文旦、柚子營養（按圖看清👇👇👇）

柚子能降低致癌物合成

除此之外，柚子也有些功效好處，陳冠蓉指出，柚子富含維他命C，預防感冒，還能降低致癌物質亞硝胺的合成，而且維他命C還會參與皮膚膠原蛋白的合成，因此具備養顏美容好處。此外，柚子富含膳食纖維，有助改善便祕、提供腸道好菌食物，使腸道更健康。

柚子抑制膽固醇、抗癌

陳冠蓉表示，柚子也含有多種植化素，如柚皮素、檸檬苦素等，能增加解毒酵素活性，並抑制膽固醇合成，對於抗癌和降低膽固醇有一定的幫助。

食用柚子須注意藥物交互作用

不過柚子雖然好處多，熱量低，但也要注意！前台大藥師、台灣中醫師邵禹豪表示，柚子、西柚、文旦等水果含有呋喃香豆素，會抑制腸道中代謝藥物的酵素CYP3A4，導致進入人體的藥物濃度過高，可能引發不良反應，並影響許多藥物代謝，效果甚至可長達3天之久。

3種柚子剝離術（按圖看清👇👇👇）

因此，即使吃完柚子隔2小時再吃藥，也無法避免交互作用，邵禹豪舉例，受影響的藥物包括：降血脂藥（Statin類、壽美降脂）、降血壓藥（CCB）、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥等。

邵禹豪補充，民眾若有服用中藥的習慣，因為吃中藥後，身體也會使用類似的代謝途徑，推測也可能被柚子影響，一般還是建議吃中藥也不要吃柚子比較好。不過，橙、橘子、檸檬則不會產生類似的藥物交互作用，可以安心食用。

