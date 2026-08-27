龍眼功效丨抗氧化安眠補氣血　桂圓比鮮龍眼功效更強！推介2食譜

《本草綱目》中記載「食品以荔枝為貴，而資益則龍眼為良」。

本文審核專家：廣西名中醫，廣西中醫藥大學第二附屬醫院脾胃科主任醫師黃適



龍眼新鮮時味道鮮甜潤滑，放上十天半個月後，它就變成了一枚「養生果」。推薦吃法：桂圓醪糟荷包蛋、壯鄉交泰飲。快跟着小編一起來看看吧～

它是一枚「養生果」

龍眼是常見的熱帶水果，晾乾後為桂圓。新鮮龍眼入藥作用較弱，更適合當水果吃；而乾的龍眼肉（即桂圓肉）經過炮製，有更強的藥用價值。

看看龍眼有哪些好處吧（按圖看清！👇👇👇）

龍眼功效（CCTV生活圈；01製圖）

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龍眼的滋補功效

龍眼含有豐富的蛋白質、脂肪、膳食纖維及礦物質，有一定抗衰老、補益心脾的作用，能為人體提供多樣化營養支持。

1. 降低膽固醇、甘油三酯水平

龍眼是煙酸（維他命B3）含量較高的水果。

煙酸（維他命B3）是人體中不可缺少的營養成分，對於人體生長發育、造血、代謝都發揮着關鍵作用。

促進生長發育：維持正常生理功能的必需營養素。

造血與鐵吸收：參與鐵的吸收和血細胞生成，對預防貧血有間接幫助。

皮膚與消化健康：有助於維持皮膚正常功能及消化腺分泌。

心血管調節：可維持胰島素正常功能，降低膽固醇和甘油三酯水平，對缺血性腦血管疾病及其後遺症有一定調節作用。

2. 抗氧化、增強免疫力

龍眼中的維他命C含量與柑橘類相當，高於櫻桃，能有效抗氧化、增強免疫力。其蛋白質含量在水果中表現突出，高於牛油果和椰子等常見高蛋白水果，可為人體補充優質植物蛋白。

養生小貼士：龍眼適合作為日常飲食的一部分，每天吃10～15顆為宜，總量不超過200克。



乾龍眼的滋補功效

乾的龍眼肉（即桂圓肉），味甘、性温，入藥時更能補氣補血、安神，還有提高免疫力的作用。

1. 氣血雙補

相較於紅棗、阿膠、當歸等常見補血食材，桂圓肉不光能補血，還能補氣，是「氣血雙補」的好食材。

2. 安神助眠

桂圓為「心脾要藥」，其可以入心、補心血，對於心腎不交型失眠，食用桂圓肉可以幫助安神助眠。

每次可以取2顆桂圓肉，包裹上0.1克食鹽，放在舌頭下面，含服半小時，然後分3次嚥下津液，最後將桂圓肉嚼碎嚥下，可連續服用一星期。

3. 健脾養胃

桂圓肉性温，入脾經，可通過加強脾胃功能，幫助脾胃產生充足氣血，從而達到健脾養胃的功效。

4. 健腦益智

《名醫別錄》中稱龍眼為「益智果」，久服桂圓肉對健忘等症狀能起到一定改善作用。

現代營養學也發現，桂圓肉富含優質蛋白質、多種維他命，以及鈣、磷、鐵等礦物質。這些成分對維持大腦正常功能、提升記憶力均有積極意義。

注意：

1.桂圓肉每天吃5～10顆為宜。

2.易積食、腹脹、上火人群以及痰濕者、血糖較高者謹慎食用桂圓肉。



推薦你這樣食用龍眼

桂圓醪糟荷包蛋

桂圓醪糟荷包蛋（CCTV生活圈）

好處

補氣血、健脾胃、安神，尤其適合氣血不足、體虛乏力人群進行日常調理。

製作方法

1. 鍋中放入洗淨的乾紅棗與龍眼肉（桂圓肉），加入沒過食材的清水，大火煮開後轉小火煮10分鐘；

2. 放入適量醪糟，轉小火煮1分鐘；

3. 提前將雞蛋打入碗中，然後輕輕將雞蛋滑入鍋中，繼續煮3～4分鐘，可根據個人口感調整煮制時間。

養生小貼士：

1. 糖尿病患者需謹慎食用。

2. 陰虛火旺、易上火人群不宜過量食用。

3. 孕婦、哺乳期女性不宜食用。



壯鄉交泰飲

壯鄉交泰飲（CCTV生活圈）

好處

補心血、清心火、引火下行，改善心腎不交型失眠（煩躁、手腳心熱、夜間盜汗）。

製作方法

1. 杯中放入桂圓肉5顆、蓮子心2克，用沸水沖泡；

2. 蓋上杯蓋泡10分鐘，然後加入0.1克食鹽，攪拌均勻，睡前1個小時飲用即可。

注意：

1. 高血壓人群、陰虛火旺人群、孕婦不宜飲用。

2. 糖尿病患者需謹慎飲用。



龍眼全身都是寶

龍眼皮

除了健脾和胃的作用外，還具有止癢、止痛的作用。將其碾碎後抹在皮膚上，可以幫助緩解蕁麻疹。

龍眼核

具有止血、鎮痛、理氣、化濕的作用，既可以內服，也可以外用，有助於治療創傷出血、燙傷、濕疹等。

食用龍眼會導致「上火」？

部分人群食用龍眼後會出現「上火」症狀，比如咽喉不適、口乾舌燥等，這是因為龍眼的含糖量較高。

這樣做

1. 控制量

新鮮龍眼每天吃10～15顆為宜，桂圓肉每天吃5～10顆為宜。

2. 多喝水

食用龍眼或者桂圓肉後，可以通過多喝水沖刷口腔內殘留糖分，有效緩解或預防此類不適。

食用龍眼行動指南

1. 龍眼與桂圓肉的區別

龍眼是常見的熱帶水果，晾乾後為桂圓。新鮮龍眼入藥作用較弱，更適合當水果吃；而乾的龍眼肉（即桂圓肉）經過炮製，有更強的藥用價值。

2. 推薦你這樣食用龍眼

桂圓醪糟荷包蛋、壯鄉交泰飲。

3. 龍眼全身都是寶

龍眼皮止癢、止痛，龍眼核止血、鎮痛、理氣、化濕。

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