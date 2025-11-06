膽結石預防｜不吃早餐易膽結石？專家揭1習慣是關鍵 防膽結石6招
撰文：人民日報
「不吃早餐容易引發膽囊結石」這個觀點深入人心，根源是長期不吃早餐導致空腹時間延長，而長時間空腹很容易誘發膽囊結石。
本文作者：河北醫科大學第四醫院營養科博士生路楚凡
審核專家：河北醫科大學第四醫院營養科主任高淑清
一般來說，膽囊中的膽汁經過長時間儲存，膽汁中膽固醇飽和度較高。當人體進食時，會刺激膽囊收縮，促進膽汁分泌，促進膽固醇隨膽汁排出。如果長時間空腹，膽囊長期處於休息狀態，排空變慢，膽汁在膽囊內儲存淤積，過度濃縮，膽固醇比例相對增加，呈飽和狀態，逐漸在膽囊中沉積，形成結石。
所以，不吃早餐並非膽囊結石的決定性因素，長時間未進食刺激膽囊收縮排空才是問題本質。不論是不吃早餐還是午餐或晚餐，只要是長期的空腹時間過久，就有可能誘發膽結石。
除了長時間空腹，不健康的生活和飲食習慣也是患膽結石重要的原因。預防膽結石，應做到：
三餐規律
忌暴飲暴食
避免攝入過多高熱量、高脂肪、高膽固醇及刺激性食物
多喝水稀釋膽汁
增加運動量
避免肥胖
