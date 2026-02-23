膽結石原因｜43歲男愛吃2物生5千顆膽結石！小心4症狀+護膽4食物

膽結石｜都市人喜歡點外賣又食無定時，長期進食高油高鹽高糖食物容易導致生膽石。據醫學界統計，本港每10人就有1人有膽結石，是常見的消化道疾病。一般患者有10至20顆已算多，但台灣1名43歲男子竟從體內取出近5000顆膽結石，連膽汁都沒有了。醫生檢查後表示，這與他長期吃的2種食物有關。



台灣43歲男子愛吃炸雞肉類，生5千顆膽石。（pexels）

膽結石｜男子愛吃2食物 生5千顆膽石撐2倍

據台中慈濟醫院的報道，這名男子從小就喜歡吃炸雞、肉類，簡直是無肉不歡加上工作繁忙，三餐不定時，體重一度超過100公斤。起初他出現胃脹、胃悶、背痛等情況，以為是胃病，但吃了2個星期胃藥卻無效，後來又腹瀉了3個月。就醫後照超聲波才發現，整個膽囊都塞滿膽石，且撐大到10厘米左右，足足比正常尺寸大了1倍。

膽結石症狀

膽結石是指膽汁成分（如膽固醇等）在膽囊內沉積硬化後形成的結晶。這些結石大小不一，可能小如沙粒或大如高爾夫球。主要分為2類：膽固醇結石（常見於糖尿病、高血壓等）、色素結石（常見於地中海貧血等）。膽囊最怕2個極端，一是油脂多到排不完，二是完全不吃油。

值得注意的是，約70%的患者平時無明顯症狀，根據香港港安醫院的官方資料顯示，膽結石會有以下症狀，要與普通胃痛作出區分。

1. 疼痛位置位於右上腹，會擴散至背部或右肩，特別吃完油膩食物後。

2. 腹脹

3. 胃脹、胃悶

4. 黃疸



膽結石怎麼辦？護膽4類食物

想要預防膽結石或維持膽囊健康，最好平時注意飲食。以下4類食物有助維護膽囊健康。

1. 維他命C 降66%風險

如芭樂、奇異果、柑橘等水果或花椰菜、紅甜椒等蔬菜都可。維他命C可降低膽汁的粘稠度，讓其不易結石。德國烏姆大學醫學院的研究表明，常攝取維他命C的人，其患病風險會降66%。

2. 咖啡 降40%風險

咖啡會刺激人體分泌膽囊收縮素 (CCK)，防止膽汁在膽囊內淤積形成結晶。發表於《美國醫學會雜誌》的一項研究表明，每天飲2至3杯，男性膽結石的風險降低40%。不過研究人員提醒，咖啡的作用只在於預防，若已經患有膽結石就不宜飲。

3. 堅果 降25%風險

堅果富含不飽和脂肪酸、纖維和鎂，有助於降低膽汁中的膽固醇。《美國臨床營養學雜誌》的研究指出，每周吃5份（1份約1個手掌心）的女性患膽結石的風險降低約25%。

4. 不飽和脂肪酸 降18%風險

常見於橄欖油、魚油、牛油果、三文魚等能降低膽固醇。《內科學年刊》上的研究顯示，攝取較多不飽和脂肪的男性，其膽結石風險降低了約18%。