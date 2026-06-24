減肥不吃飯愈減愈肥精神差？營養師教3招選對主食免復胖+晚餐組合

許多人減肥第一步就是晚餐戒澱粉，但體重短暫下降後卻開始停滯，甚至出現夜間嘴饞、精神變差等狀況。台灣營養師張馨方指出，問題不在於吃了澱粉，而是澱粉選錯了，並提出主食替換建議與減脂飲食公式。



張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」表示，減肥初期選擇不吃飯、不碰麵甚至只吃沙拉，體重看似有所下降，但沒多久便容易卡關，晚上特別容易飢餓、想吃甜食，隔天精神也更差。她指出，長期過度低醣，身體可能啟動節能模式，導致代謝下降、肌肉流失，之後反而更容易復胖。

減肥初期選擇不吃飯、不碰麵甚至只吃沙拉，體重看似有所下降，但沒多久便容易卡關（Facebook@ViVi營養生活話）

張馨方說明，真正能穩定瘦下來的人，通常不是完全不吃澱粉，而是懂得挑對主食。她建議將白麵替換為蒟蒻麵，蒟蒻麵熱量低且能增加飽足感，建議搭配豆腐、蛋白質與蔬菜一起食用；白飯則可替換為地瓜（番薯）或南瓜，膳食纖維較高，飽足感通常也更持久。

張馨方也建議，精緻吐司可替換為全穀雜糧類主食，有助減少血糖波動，也比較不容易感到飢餓。她同步在Facebook專頁「ViVi營養生活話」分享減脂晚餐公式，建議以「1份蛋白質＋2份蔬菜＋半份至1份好澱粉」作為晚餐組合。

張馨方強調，比起硬撐挨餓，身體更怕亂節食。選對主食、均衡搭配蛋白質與蔬菜，才是讓體重穩定下降、避免復胖的關鍵飲食方式。

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