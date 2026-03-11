發霉食物｜9食物易發霉致癌1類冷藏都無用！小心咖啡蠔油+4招預防

食物安全｜易發霉食物｜春天濕氣重，天氣陰沉沉，環境濕度都動不動就飆至90%，室內極易滋生霉菌。尤其廚房囤放的食材，千萬別以為「洗一洗」或「切掉發霉部分」就能照吃不誤。若不注意輕則腹痛、腹瀉，重則有致癌風險，特別以下這9種高危食材，有些冷藏都無用！



咖啡豆與活性碳類似，具備極強的吸濕性，若將其放入雪櫃，會使咖啡豆迅速受潮變質。（pexels）

發霉食物｜易致肝癌、大腸癌、腎臟癌 2種菌極難消除

當室內濕度超過60%時候，霉菌孢子便開始活躍，地板、牆角等地方最易發霉，有黑點，連你以為囤放得很好的食材都難逃一劫。一旦食材表面出現霉斑，毒素往往已滲入內部，特別是黃麴毒素與赭麴毒素這類強致癌物，它們具有極高的熱穩定性，一般的清洗、烹煮甚至高溫油炸都難以消除，長期攝入恐增加罹患肝癌、大腸癌、腎臟癌的風險。

回南天殺到！廚櫃濕重發霉除濕器冇用！專家2招防霉加1神物阻濕氣

食物安全｜9種易發霉食材 1種放雪櫃都無用

1. 枸杞

枸杞富含糖分與多糖體，而糖分非常「吸水」。一旦遇到潮濕天氣，枸杞會瘋狂吸收空氣中的水分，表面會變得又濕又軟，就易滋生霉菌。

2. 棗乾

如紅棗、密棗等棗類，曬乾後，果皮會產生大量皺褶，這些縫隙極易吸附濕氣並藏匿霉菌。若見到表面有白點或聞到霉味、發酵的酸酒味，要立即掉。

3. 龍眼乾

龍眼乾亦富含糖分，且果肉微黏。若沒有妥善密封，極易吸收空氣中的濕氣而發霉。若果肉變得異常軟爛就代表已經變質，不能再吃。龍眼功效｜安眠補氣血5功效 新鮮清熱/乾貨燥熱？日上限幾多粒？

4. 堅果類

堅果（如花生、核桃）含有大量油脂，受潮後便容易「走味」滋生黃麴毒素，具有強烈的致癌性。若發現果肉表面有灰綠色或黃色粉末且外殼發黑，或吃起來有苦味，就要整包掉。

5. 大米

大米通常整袋存放，內部通風極差，一旦底層受潮，濕氣就會悶在袋內導致發霉。如果米粒看起來灰灰青青、沒光澤，或者結成一團、聞到一股土腥霉味，千萬別再吃！

隔夜飯｜白飯冷藏後乾噌噌？日農業協會1招保鮮 翻熱像新煮不變質

大米通常整袋存放，內部通風極差，一旦底層受潮，濕氣就會悶在袋內，導致整袋大米發霉。（unsplash）

6. 粉狀類

如麵粉、胡椒粉等粉狀類食材，顆粒細小，吸濕速度遠比塊狀食物快。所以大家用粉前先看一眼，如果發現結成硬塊、顏色變黃變黑，那就代表霉菌已經在裡面「落地生根」了。

7. 海味乾貨

如冬菇、蝦米等乾貨，在烘乾過程中會形成許多小孔，回南天時會不斷吸收空氣中的水分並隱藏霉菌。如果冬菇傘褶處出現白毛或黑點，或蝦米摸起來黏糊糊，表面有白粉，請立即丟棄。乾瑤柱儲存｜網民疑瑤柱發霉求救！老字號教2招分辨＋靚瑤柱7特徵

8. 調味料

雖然蠔油、豉油等調味料有一定的防腐性，但每次用完後殘留在瓶口的醬汁，在潮濕的天氣下，瓶口或蓋內易生出細小白毛或霉點，一旦中招，請勿繼續食用。

9. 咖啡豆\咖啡粉

烘焙後的咖啡豆與活性碳類似，具備極強的吸濕性。若將其放入雪櫃，內部的濕氣與異味會滲入咖啡中，加上頻繁取出時產生的溫差冷凝水，會使咖啡豆迅速受潮變質。

食物保存｜預防發霉4貼士

1. 切勿過度囤貨：在潮濕季節應按需購買，避免囤積過量乾貨或藥材。



2. 嚴格密封：將乾燥食材（如大米、藥材、咖啡粉）存放在密封容器或加厚密封袋中，並置於清涼乾爽處。



3. 低溫儲存：對於已開封或易吸濕的食材（如龍眼乾、堅果、調味料），建議先放入乾淨容器再放雪櫃。



4. 常關窗：天氣潮濕時（特別回南天）不要開窗以防濕氣滲入。



參考資料：香港食物安全中心