毒蔬菜｜央視揭毒蔬菜！農藥殘留3危害小心1種菜+4招預防勿加蓋煮

毒蔬菜｜吃蔬菜本為健康，豈料竟暗藏毒害？近日央視揭發，湖北市的蔬菜種植基地違規使用國家明令禁止的農藥——克百威（又稱呋喃丹）。該禁藥毒性極強，成人僅攝入約0.08克（1小啖）即可致命。雖然一般蔬菜上的農藥殘留劑量極少，但長期吃恐會損傷肝腎，甚至有致癌風險。



毒蔬菜｜不法農民用禁藥 農民：自己不吃亦不會給雞吃

這些不法農戶被消費者舉報後，央視記者即時深入調查，並在現場發現了10多個已拆封的農藥袋。當地村民表示，他們會在晚上施灑農藥，空氣中的刺鼻味道根本散不去，更坦言：「不吃這片農田裡的青菜，也不會給雞吃」。涉事負責人亦親口向記者承認有用藥，辨稱「有人老是偷菜才用藥的」，更令人擔憂的是，國家已明令禁止生產和銷售此類毒藥，卻依然能透過隱秘渠道獲取，簡直防不勝防。

毒蔬菜｜什麼是克百威？

克百威是一種高效、殺傷範圍非常廣泛的殺蟲劑，亦是目前市面上毒性最強的農藥之一。據了解，用後蔬菜不僅長得快，外型也漂亮還能解決蟲害。具有極強的「內吸性」，意味著農藥會經由植物根部吸收，直達葉片及果實內部，難以去除該毒性。其危害主要分為3點：

1. 急性中毒：攝入後通常在30分鐘內出現症狀，如頭痛、噁心、腹痛、流涎（流口水）、瞳孔縮小及肌肉顫抖。



2. 慢性危害：長期食用殘留克百威的「毒蔬菜」，會導致記憶力衰退、認知功能障礙，還會損傷肝腎，影響生育能力，增加致癌風險。



3. 破壞環境：有水溶性，極易透過土壤流失污染地下水。



衛生署建議，不要購買明顯帶有異味的蔬菜，切勿光顧無牌小販。（unsplash）

毒蔬菜｜4招清洗技巧

想多吃菜又怕農藥殘留？衛生署建議，不要購買明顯帶有異味的蔬菜，切勿光顧無牌小販。若想進一步保證安全，不妨試試營養師李婉萍分享的「4招去除殘留」，讓你吃得健康又放心。

1. 去除爛葉再清洗

蔬菜外層葉片、根部、葉柄處往往沾染最多農藥，先將爛葉剔除，根部切掉約1厘米再用流動水清洗。

2. 浸泡和二次清洗

沖洗後將蔬菜放入清水浸泡10至20分鐘，再用流動清水沖洗2至3次，不僅能有效去除農藥殘留，還能讓蔬菜口感更清脆。

3. 不加鍋蓋

炒菜或汆燙時打開鍋蓋，讓農藥殘留隨蒸氣揮發，多一層食安保障。

4. 少喝湯

很多農藥殘留易溶解於湯中，建議少喝湯，以降低風險。

參考資料：央視《財經調查》