薑≠薑黃｜營養師拆解兩者功效分別抗炎抗氧化吃邊種？難互相取代

薑黃與薑雖外型相近，卻是截然不同的植物，兩者的活性成分與保健功效並不相同，無法互相取代。台灣營養師老辜指出，若想同時獲得抗氧化、改善代謝與促進消化等效益，應將薑黃與薑一同融入日常飲食，而非偏重單一食材。



老辜在Facebook專頁「老辜營養與科學」發文說明，起因是有民眾詢問，食用薑黃粉與直接吃生薑或熟薑，效果是否相同。他對此表示，兩者雖都可食用，但本質上屬於不同植物，不能以其中一種替代另一種。

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就活性成分而言，薑黃所含的主要成分為薑黃素類（curcuminoids），現有研究聚焦於其抗發炎、抗氧化及代謝健康等方面的作用。相較之下，新鮮薑的主要成分為薑辣素（gingerols），一旦經過乾燥或加熱處理，部分薑辣素會轉化為薑烯酚（shogaols），目前研究則較集中於促進消化、改善胃部排空，以及減輕噁心感與止吐等效果。

老辜進一步說明，儘管薑黃與薑均具備一定程度的抗發炎潛力，但兩者在活性成分、生理作用及臨床研究重點上皆有所差異，因此不具互相取代的條件。

在食用建議上，老辜強調，最理想的方式並非刻意偏重其中一種，而是將兩者共同納入日常飲食。他舉例，咖哩飯、薑黃飯是攝取薑黃的常見來源；薑絲魚湯、薑母鴨、薑燒料理及薑茶等，則是補充薑營養的途徑。他認為，不同食材各有特色，豐富餐桌風味的同時，也能攝取到多樣的保健營養素。

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