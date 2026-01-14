薑保存｜嫩薑／粉薑／老薑保存各不同！放雪櫃前別漏1步延長保鮮

寒冬來襲，氣溫驟降，喝碗熱熱的薑茶，不僅能驅寒暖胃，還有助於促進血液循環，是冬日不可或缺的暖身飲品。不過，薑若用不完，剩下的直接放雪櫃容易不新鮮而走味，甚至發黑乾癟。



台灣農業部近日在臉書分享薑的種類與保存方式，讓民眾輕鬆選購、妥善保存，盡享薑的暖身功效。

薑買回家怎麼保存？

根據《早安健康》指出，薑如果用錯誤的方式保存，不但會引起發霉、乾癟的問題，脫水後的生薑纖維質變硬、容易一折就斷。

台灣農業部指出，薑有分成嫩薑、粉薑及老薑，主要是因為採收的成熟度不一樣，所以保存方式也不同。

嫩薑

1. 外觀特色

嫩薑的塊莖表皮薄、顏色淡白，肉質柔嫩多汁，辣度最低且纖維細緻，非常適合生食或涼拌料理。

2. 產季

嫩薑通常在芽體生長到第3次分蘗時採收，種植約4至6個月即可收成，產季為5月至8月。

3. 保存

由於表皮細嫩且儲藏期較短，建議保存時先以保鮮膜包覆或放入保鮮盒中，再冷藏保存，以維持其新鮮風味。

粉薑

1. 外觀特色

粉薑呈淡褐色，表面光滑亮麗，具有適中的辣味，適合用來爆香料理。

2. 產季

當根莖成熟且塊莖肥大飽滿時採收，大約是種植後的6至10個月，產季為8月至11月。

3. 保存

由於粉薑外皮具有較好的保護作用，因此儲藏上比嫩薑更為簡易，如果常常使用，建議冷藏保存；若購買量較多，可先去皮，切片或切絲後冷凍保存，方便隨取隨用。

老薑

1. 外觀特色

老薑通常比較辛辣、汁液較少，塊莖外皮粗厚多纖維，非常適合食補料理，常用於煲湯或製作薑母茶。

2. 產季

老薑的採收時間通常為種植後10個月以上，全年皆有供應。

3. 保存

保存老薑時，只需將表面沙土刷去，放置於陰涼通風處即可。

台灣農業部也提醒，不管是嫩薑、粉薑還是老薑，都應該把握最佳賞味時機，盡早使用，避免發芽後影響其風味與營養價值。

