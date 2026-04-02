薑黃怎吃才有效？營養師教3食譜增吸收率5類人慎服！每日宜吃多少

薑黃是印度廣泛被使用的辛香料和天然著色劑，甚至有「生命香料」之稱，不但可以用作料理，也有藥用價值，現在更是有越來越多的「薑黃」保健食品，但薑黃本身的吸收率差，吃對時機才能讓薑黃真正被身體利用。



薑黃是薑科薑黃屬植物，又被叫做寶鼎香、黃姜、毛薑黃，植物根莖即是我們稱作「薑黃」的部位，所磨成的深黃色粉末具有芳香味。

不同薑黃補充形式——薑黃粉、薑黃錠／膠囊

來自薑黃的薑黃素和其衍生物是主要發揮保健功效的成分，而目前市面上常見的服用型態有薑黃粉、薑黃錠和薑黃膠囊，都可以攝取到薑黃素成分，主要的差別在於「薑黃含量」和「補充方式」，或是是否有添加「複方成分」。

薑黃粉大多直接由植物乾燥後研磨而成，成分天然但薑黃素含量約只有3%，適合添加於料理中，保健食品中的薑黃錠或膠囊萃取率依標示，最多可高達95%，通常也會利用複方增加吸收及利用度。

三道薑黃粉料理 增加薑黃素吸收利用率

除了薑黃素萃取含量，薑黃的吸收率和利用率也是影響功效的一大重點，研究發現空腹單吃薑黃素的吸收率低，加上很快會被代謝，因此建議加入料理中，與油脂一起吸收效果較好，加胡椒也能增加吸收率，推薦三道薑黃粉應用的料理：

1. 薑黃牛奶

利用全脂牛奶中的脂肪幫助薑黃吸收，是最方便快速，又能夠幫助薑黃吸收的方式。

2. 薑黃素食咖哩

用薑黃粉與咖哩粉等辛香料煮成的咖哩，和用咖哩塊煮成的不同，不但熱量低很多，還有助燃脂，再加些胡椒，不但香濃好吃又能讓薑黃吸收率更加。

3. 薑黃香菇雞湯

雞肉汆燙後，下湯鍋，加入乾香菇、薑片及米酒，加入2大匙薑黃粉、鹽巴和胡椒調味。

一天建議吃多少薑黃呢？

根據世界衛生組織對於食品添加劑的規範，每天0-3毫克/公斤體重的薑黃素是安全的，也就是以60公斤的成人，每天可以吃180毫克，且美國食品藥物管理局（FDA）目前將薑黃素歸類於普遍安全的食品，沒有發現毒性作用。

雖然薑黃使用相對安全，但因為薑黃對腸胃較刺激，對於胃潰瘍、胃食道逆流就不適合服用；也因為薑黃有增加血液循環的作用，對於服用抗凝血劑、生理期的女性及孕婦，都需要避免服用。

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