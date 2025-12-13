薑茶功效｜驅寒抗炎護血管抗抑鬱　醫生指糖尿也能喝　點飲最好？

天氣轉冷，不妨來杯薑茶吧！台灣功能醫學醫師劉博仁表示，研究顯示，薑可以降低慢性低度發炎，幫助暖身、護血管，甚至有統合分析發現，補充薑能降低空腹血糖與HbA1c，減少胰島素阻抗。雖然無法取代藥物，但薑是糖尿病患者可以安全使用的輔助營養介入。



薑茶抗發炎抗氧化 減緩慢性低度發炎

2025年一項大型統合分析收錄了29個隨機對照試驗，結果顯示薑的補充能明顯降低CRP、IL-6、TNF-α等慢性發炎指標，同時提升抗氧化能力。而對於原本就有代謝問題或慢性病的人來說，改善效果更加顯著。劉博仁指出，這意味著薑確實能減少體內的慢性低度發炎與氧化壓力，是暖身又護血管的好夥伴。

薑穩定血糖、減少胰島素阻抗

另一篇2024年專門針對第二型糖尿病患者的回顧與統合分析發現，補充薑能降低空腹血糖與糖化血色素，並減少胰島素阻抗。研究者認為，薑是糖尿病患者可以安全使用的輔助營養介入，但不能取代藥物治療。劉博仁表示，這再次說明了冬天喝薑茶不僅能暖身，對於代謝健康也有溫和的加分效果。

暖身驅寒解憂鬱 薑茶多重保健功效

濕冷的天氣容易讓人手腳冰冷、四肢無力，腸胃蠕動變慢，情緒也跟著低沉。薑本身具有擴張末梢微血管、增加循環的特性，喝下薑茶時那股暖流，真的能讓人從身到心都感到舒適。

老薑嫩薑怎麼選？泡茶煮食各有妙用

在挑選薑時，老薑纖維較粗、辣味強，且活性成分gingerols、shogaols含量較高，適合泡茶、驅寒保暖或煮麻油雞；嫩薑纖維細、味道清甜，辣度較低，則適合涼拌、醃漬或料理。劉博仁建議，冬天泡薑茶優先選擇老薑，若怕辣也可改用嫩薑，但保暖效果會比較溫和。

1杯暖心薑茶作法 添風味有訣竅

泡一杯暖暖的薑茶其實很簡單，只需準備3至10克老薑片和300至400毫升的水，將薑片放入冷水中煮沸後轉小火熬煮10至15分鐘即可。

若想加入甜味，黑糖是冬天最經典的選擇，不僅含有微量礦物質和一點膳食纖維，香氣與甜度也很溫和。劉博仁提醒，黑糖畢竟還是糖，糖尿病或減脂族群建議一杯只加一小匙，或以無糖薑茶為主，後味再加一點蜂蜜調味。

冬日裏的暖心良方 適度飲用最安心

劉博仁表示，薑茶是很溫柔的日常保養，但正在服用抗凝血或降血糖藥的人，建議先詢問醫師的意見。對其他人而言，每天適度飲用1至2杯薑茶，就是既舒服又安全的暖身方式。

