護膚飲食｜吃出水潤肌膚營養師推介5大營養素　番茄綠茶助防曬

想擁有水潤彈嫩的肌膚，許多人會選擇使用各種保養品來保濕、防曬，但專家提醒：「真正的好膚質，應該從內而外調理，飲食才是關鍵！」要養出健康透亮的肌膚，首要任務是提供身體足夠的營養與保護。



營養師特別推薦以下五大營養素，助你打造完美膚質。

護膚5大營養素

補充5營養素讓你養出好膚質！（HEHO健康提供）

1. 蛋白質

蛋白質不僅是維持肌肉功能的重要營養素，對於肌膚同樣關鍵。它的主要作用包括：

保持肌膚彈性：幫助皮膚細胞再生，使肌膚更加緊緻

促進肌膚新陳代謝：加速皮膚細胞更新，讓肌膚煥然一新



建議攝取雞蛋、牛奶、肉類、大豆等優質蛋白質，為肌膚提供充足養分。

2. 維生素

維生素（維他命）C、維生素E與β-胡蘿蔔素皆具強大抗氧化功能，能有效清除自由基，延緩皮膚老化。

維生素C：修復受損組織，促進膠原蛋白合成，維持肌膚緊緻彈性

維生素E：保護皮膚免受紫外線與環境污染傷害

β-胡蘿蔔素：轉化為維生素A，促進皮膚健康



富含這些營養素的食物包括柑橘類水果、堅果、深色蔬菜等。

3. Omega-3脂肪酸

脂質是肌膚的主要組成部分，缺乏健康脂肪酸可能導致皮膚乾燥、敏感，甚至產生發炎反應。適量攝取Omega-3有助於：

抗發炎：減少肌膚敏感與紅腫問題

延緩皮膚老化：保護細胞膜，使皮膚維持水潤與彈性



建議選擇富含Omega-3的食物，如橄欖油、鮭魚（三文魚）、鯖魚、亞麻籽等。

4. 多酚類

多酚是植物的次生代謝物，具有抗氧化與抗發炎的功效，能有效降低肌膚氧化損傷。

茶多酚與兒茶素（綠茶）：保護皮膚細胞，防止紫外線傷害

薑黃素（薑黃）：強效抗發炎，幫助肌膚恢復健康

茄紅素（番茄）：增強皮膚抵抗力，減少紫外線帶來的傷害

花青素（莓果類）：維持肌膚光澤與彈性



建議多攝取綠茶、番茄、莓果等富含多酚的食物。

5. 充足水分

水分是維持肌膚水潤與彈性的關鍵，若飲水不足，皮膚容易乾燥、失去光澤。

每日建議飲水量：體重（kg）× 30-35ml，例如50公斤的人，每天應攝取1500-1750cc的水分。

運動與高流汗量需額外補水：運動或大量流汗時，需即時補充水分，以維持身體與肌膚的水合作用。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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