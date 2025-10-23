番茄營養｜抗血栓護乳腺6神奇功效　加白糖吃降血壓！籽都有療效

番茄又名西紅柿，亦蔬亦果，乃蔬中佳果。番茄營養豐富，既是佳蔬，又是良藥，具有生津止渴、健胃消食、涼血平肝、清熱解毒的功效。



番茄的功效

1．除皺美容

美容去皺的關鍵是抗氧化，番茄內含有的抗氧化劑可以防止自由基對皮膚的破壞。研究發現，多食用番茄可補充體內的抗氧化劑，有延緩皮膚衰老、美容去皺的功效。

2．保護乳腺

美國新澤西州立羅格斯大學與俄亥俄州立大學合作的一項新研究表明：每天多吃點番茄，有助保護乳腺健康。值得注意的是，由於番茄紅素是脂溶性物質，番茄熟着吃比生着吃效果更好。此外，番茄的皮所含的番茄紅素也很多，食用時最好保留。

3．燃脂瘦身

日本京都大學等組成的研究團隊在美國在線科學雜誌《PLoSONE》上發表研究成果稱，番茄中含有促進脂肪燃燒成分，能有效改善代謝綜合症。

4．降低膽固醇

一項新的研究發現，番茄有助於降低高膽固醇或高血壓，其功效也許可以跟少量的他汀類藥物相媲美。澳洲研究人員發現番茄紅素可以降低血液中所謂的「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白的水平。

5．抗血栓

蘇格蘭的阿伯丁勞伊特研究所發現，番茄還可能是抗血栓的關鍵物質。番茄籽周圍的黃色膠狀物質可以防止血液中血小板的凝結，從而消除危險的血栓。這種膠狀物質可能為找到一種替代阿斯匹靈的抗血小板療法指出了方向。

6．降低腎癌風險

番茄紅素是一種天然抗氧化劑，存在於番茄等食物中。一項新的研究發現，番茄紅素能幫助老年女性遠離腎細胞癌的威脅。

番茄小驗方

番茄不但是一種受人喜愛的食物，還能治療疾病。

1．將番茄洗淨當水果吃，連吃半個月，可治牙齦出血。 2．將番茄汁和西瓜汁各半杯混合飲用，每小時飲一次，可退燒。 3．每天早晨選1～2個鮮熟番茄空腹蘸白糖吃，降血壓效果明顯。 4．將鮮熟的番茄去皮和籽後搗爛敷在患處，每日2～3次，可治真菌、感染性皮膚病。 5．取番茄、蘋果各一個，芝麻15克，一次吃完，每日吃1～2次，長期堅持可治貧血。 6．輕度消化性潰瘍患者，可將榨取的番茄汁和薯仔汁各半杯混合後飲用，每天早晚各一次，連服10次，潰瘍可癒。



營養師表示，番茄生吃可以保留維他命C，煮熟過後能吸收番茄紅素，所以，最好生吃、熟吃搭配，才能充分吸收番茄的營養素。

