涼粉壞處｜涼粉4配料極傷腎　醫警1種恐致心臟驟停！涼粉仙草分別

涼粉壞處｜涼粉仙草分別｜夏日炎炎，一碗冰涼粉正好消暑降溫。不少人以為其清熱又低卡，事實上，背後藏著「傷腎陷阱」！腎專科醫生點名4大配料，嚴重恐引發心臟驟停。其實，想吃糖水還有更多選擇，像是杏仁茶、紫米露等都各具療效。



腎專科醫生提醒，涼粉背後藏著「傷腎陷阱」！（1808687522@小紅書）

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涼粉VS仙草分別？

不少人在甜品糖水店看到「涼粉」與「仙草」，但總分不清兩者的關係。其實，它們都是用「涼粉草」（又叫燒仙草）來製成，只是在材料、口感等上有明顯區別。

涼粉與仙草的區別 涼粉 仙草 基本製作 涼粉草浸水煮成的汁液 涼粉草浸水煮成的汁液 加入的材料 粘米粉、粟粉、糖 木薯粉 口感 較爽口 較煙韌 顏色外觀 顏色較深 顏色較通透

涼粉壞處｜4大配料最傷腎

台灣腎臟科醫生林軒任在Facebook發文指，涼粉是用仙草熬煮後放涼凝結而成。幾乎沒有什麼熱量負擔，純的涼粉熱量很低，幾乎不含糖。但關鍵是涼粉上面添加的糖水、煉奶、紅豆、芋圓。

1. 糖水 血糖飆升腎功能惡化

市售涼粉常添加大量糖漿，會令血糖飆升導致腎功能惡化。特別是對於「糖尿病腎病變（Diabetic Kidney Disease）」患者而言，更需警惕這種高糖陷阱。

2. 煉奶 高磷高鉀高糖增腎臟負擔

煉奶（又稱煉乳）是將鮮牛奶經真空濃縮、去除約三分之二水分，並加入大量蔗糖（約佔總重量40%～45%）製成，屬於高磷、高鉀且高糖的食品。一般人過量吃已經會增加腎臟負擔，更何況腎功能較弱的人。

3. 紅豆 腎病患者不宜致心律不整

紅豆有利尿消腫、補血的功效。但林醫生指出，紅豆其實含有大量的鉀、磷，並不適合腎臟病患者，極易導致心律不整，甚至心臟驟停。

4. 芋圓 熱量高血糖飆升

芋圓軟Q彈牙是由蒸熟的芋頭、番薯加上糖與水混合揉捏而成，本質上屬於「高精緻澱粉與高糖」的組合，熱量較高，大量吃會導致血糖飆升。

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涼粉功效｜清熱解毒潤腸通便 4類人慎食

雖然涼粉\仙草本身具有清熱解毒、解暑和潤腸通便的功效，但註冊中醫師潘仲恆接受「01教煮」記者訪問時提醒，其本質寒涼，脾胃虛弱、體質偏寒以及尿頻的人皆不宜多食，女性經期時也應避免食用。涼粉vs燒仙草｜中醫解釋功效宜忌4類人慎吃 寒涼多甜易疲倦濕重

糖水功效｜花生糊／杏仁茶／紫米露／腐竹雞蛋糖水

除了涼粉和燒仙草，相信許多人都愛吃杏仁茶、花生糊等甜品。這些糖水不論冷熱、或者作為飯後甜點或宵夜都非常受歡迎，而且它們還對身體有不少益處。中式糖水功效｜紅豆沙芝麻糊10款經典糖水 中醫詳解療效食用宜忌

1. 花生糊 改善肺燥咳嗽

花生性平，味甘，入脾、肺經，有潤肺和補脾的功效，特別適合改善肺燥咳嗽、產後乳汁不足以及體質虛弱等問題。不過容易拉肚子的人不宜多吃。

花生性平，味甘，入脾、肺經，有潤肺和補脾的功效，特別適合改善肺燥咳嗽。（尹嘉蔚攝）

2. 杏仁茶 潤腸通便止咳

杏仁茶是用甜杏仁（南杏）製成，性平，能入肺與大腸，具有潤肺、止咳的功效。此外，南杏不飽和脂肪油含量較多，潤腸通便的效果更好。

杏仁茶是用甜杏仁（南杏）製成，性平，能入肺與大腸，具有潤肺、止咳的功效。（李思敏攝）

3. 紫米露 補血護腸

紫米含有蛋白質、纖維素、多種維他命以及鐵、鈣、鋅、硒等多種礦物質，可補血、增強免疫力、促進腸道健康的功效。

紫米含有蛋白質、纖維素、多種維他命以及鐵、鈣、鋅、硒等多種礦物質，可補血、護腸。（歐嘉樂攝）

4. 腐竹雞蛋糖水 滋潤溫補

腐竹是將豆漿加熱後，撈出表面結成的薄膜後烘乾而成的，其原料為黃豆，富含植物蛋白，再加上雞蛋，就成了擁有雙重蛋白質來源的滋補佳品，有很好的滋潤與溫補效果。

腐竹雞蛋糖水有很好的滋潤與溫補效果。（鄧天傲攝）

台灣腎臟科林軒任醫生。

林軒任醫生，現任中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫生。其醫療專長涵蓋高血壓、糖尿病、呼吸道感染與腸胃道症狀等一般內科疾病，並專精於慢性腎臟病、末期腎病及尿毒症透析治療。

