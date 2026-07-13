桔梗功效｜止咳去痰降血脂5功效 忌與4物同吃免愈食愈咳！附2食譜

桔梗功效｜桔梗禁忌 ｜桔梗是常見的煲湯湯料，有利咽去痰、降血脂等5個功效。不論是風熱還是風寒引起的咳嗽，桔梗都有很好的療效。特別適合夏天大家長時間吹冷氣，室內外溫差大，容易感冒、咳嗽。不過，忌與4食物同吃，避免加重脾胃負擔，愈食愈咳。



桔梗又叫包袱花、鈴鐺花，在盛開前會像氣球一樣膨脹，因此在英文中被稱為 "Balloon Flower"（氣球花），一般有藍紫色、白色、粉色。（magnific）

桔梗功效｜藥用於根部 去痰止咳

桔梗又叫包袱花、鈴鐺花，在盛開前會像氣球一樣膨脹，因此在英文中被稱為「Balloon Flower」（氣球花），一般有藍紫色、白色、粉色，其花語是「永恆的愛」與「「真誠不變的愛」適合送給戀人或摯友。桔梗的藥用部位為根部，中醫認為，其性味苦、辛、平，歸肺經，有去痰宣肺等的功效。

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桔梗的藥用部位為根部，中醫認為，其性味苦、辛、平，歸肺經，有去痰宣肺等的功效。（v13856710246@小紅書）

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桔梗功效｜利咽去痰5功效

1. 宣肺去痰 風熱\風寒咳嗽都適用

中醫認為，桔梗性味苦、辛、平，歸肺經，有助宣開肺氣，止咳化痰。不論是因風熱還是風寒引起的咳嗽都可食用。

風寒咳嗽（痰較白）：可配紫蘇、杏仁等。

風熱咳嗽（痰較黃、稠）：可配桑葉、菊花等。



2. 利咽止痛 抗炎消腫

桔梗富含桔梗皂苷（英文：Platycodin），能抑制多種炎症介質（如 IL-6, TNF-alpha）的釋放，可抗炎消腫，從而減輕咽喉腫痛。

3. 降血脂 改善肥胖

一項發表於《Nutrients》的研究表示，桔梗根的萃取物能抑制肝臟脂肪合成，從而能有效改善因高脂飲食而引起的肥胖。

4. 抗發炎 免受自由基傷害

桔梗富含皂苷與黃酮類物質，能抗炎和抗氧化，有助保護細胞免受自由基傷害。

5. 通便 改善小便不順

中醫將人體分為上焦（心肺）、中焦（脾胃）與下焦（大腸、膀胱等）三部分。而桔梗可宣開肺氣，上焦一通，中、下焦的氣自然跟著疏通，對改善便秘、小便不順有很好的效果。

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桔梗食譜推薦｜魚腥草桔梗湯、涼拌桔梗

1. 魚腥草桔梗湯 調理支氣管炎

每當天氣轉變，人就很容易傷風感冒。如果細菌或病毒入侵支氣管，就會引發急性支氣管炎（主要症狀為發燒、咳嗽和痰多黏稠難咳）。魚腥草可抑制細菌、清熱解毒，亦能治肺部感染的疾病。

材料：

魚腥草1兩

桔梗4錢

南北杏1兩

蜜棗3粒

做法：

1. 鍋內加入4碗水，先放入桔梗、杏仁和蜜棗，用大火煮滾後轉小火煮約30分鐘。

2. 隨後放入魚腥草，繼續煮15分鐘即可關火。



魚腥草桔梗湯可調理支氣管炎。（AI生成圖片）

2. 涼拌桔梗 開胃解膩

桔梗在韓式料理中，通常會做成酸辣口味的涼拌菜，吃起來非常開胃解膩。材料分量可隨個人喜好而定。

材料：

桔梗

柿子醋

蒜蓉

蔥

碎芝麻

香油

砂糖

做法：

1. 將桔梗放入鹽水中浸泡，可去除苦澀味、保持清脆。

2. 撈起桔梗後，先拌入辣椒粉，讓表面均勻上色。

3. 最後淋上由柿子醋、蒜蓉、蔥、碎芝麻、香油與砂糖調配而成的特製醬料，拌勻即可。



桔梗在韓式料理中，經常會加入韓式辣椒醬、辣椒粉、蒜末、糖、醋和芝麻一起涼拌，口感清脆、酸辣解膩。（860738654@小紅書）

桔梗禁忌｜忌與豬肉等4食物同食

桔梗食用時若搭配不當，反而會降低功效或引發身體不適。要特別注意，忌與以下4食物同食。

1. 豬肉：兩者同食容易引發胸悶或腹脹，加重脾胃負擔。

2. 濃茶：含有大量的鞣酸（單寧酸）會降低桔梗的抗炎、通便、去痰等功效。

3. 酒：酒精極易令氣血上升，易引發頭暈，加重咳嗽。

4. 桂圓：屬於大補燥熱的食物，與桔梗同食，極易上火。



桔梗3類人不宜

~胃潰瘍患者

~孕婦

~肝腎功能不全者

參考資料：人民網、台灣農業知識入口網、芳姐保健湯餸、韓國觀光公社