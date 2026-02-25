花椒功效｜網傳可減肥？專家解迷思2類人不宜！3好處5食物一樣得

近來網絡瘋傳「花椒水」是減肥神水，吸引許多人跟風，買花椒泡來喝。花椒的確是麻辣鍋湯底的靈魂所在，但拿它煮水來喝，有這麼神嗎？專家解析快來看！



花椒水有這麼神嗎？

台灣營養師陳小薇指出，從營養學來看，花椒雖含揮發油（如山椒素）與多酚，具備溫暖身體、促進循環與輔助抑菌的生理活性，但目前完全沒有科學證據支持它能神奇減肥或治療萬病。盲目大量飲用，反而可能對特定族群造成健康風險！

花椒的好處

陳小薇說，適當運用花椒，確實有傳統功效，分為內用、外服2種用法：

1. 助消化

刺激唾液與胃液分泌，對寒性體質引起的食慾不振、消化不良或有輔助效果。

2. 促進循環

辛辣成分能擴張末梢血管，短暫提升體表溫度，有助驅寒、緩解寒性經痛。

3. 輔助抑菌

外用（如泡腳）對抑制香港腳真菌或金黃色葡萄球菌，有文獻支持。

2種人忌吃

即使花椒有一定的功效，陳小薇提醒，不是人人都合用，有2大族群應謹慎或避免使用：

1. 腸胃敏感者慎用

花椒的辛麻感會強烈刺激胃黏膜。有胃潰瘍、胃炎或胃食道逆流的人，空腹飲用極易誘發疼痛或不適。

2. 孕婦與哺乳期應避免

研究指出花椒含有的香樟素具輕微毒性，且可能有「回奶」（退奶）作用，不建議此階段女性飲用。

更安全溫和的「花椒替代方案」

與其冒險嘗試來路不明的偏方，陳小薇建議，可根據自身需求選擇更安全的替代「花椒水」方案：

1. 想溫暖身體、促進循環：改用生薑、肉桂、薑黃

生薑含有薑辣素，驅寒效果顯著且較不刺激，對胃部相對友善。肉桂能溫和促進血液循環，香氣宜人。薑黃中的薑黃素則具抗發炎特性，搭配黑胡椒與油脂更有助吸收。

2. 想促進消化：選擇檸檬水、山楂茶

檸檬水能溫和刺激消化液分泌，且補充水分與維生素（維他命）C。山楂含有豐富有機酸，對於消除脹氣、幫助肉類消化特別有效，口感酸甜也更易被接受。

陳小薇說，養生應建立在科學與安全基礎上。花椒作為香料適量入菜無妨，但卻在網絡短影音中「被神化」為治療飲品。若有特定健康需求，選擇經過驗證、性質溫和的替代食材，並保持均衡飲食與良好生活習慣，才是維持健康的根本之道。

