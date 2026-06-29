秋葵護胃助防癌5功效　整條吃恐吞蟲落肚！現1情況勿買+清洗方法

又到了有「綠人參」之稱的秋葵生產旺季，被證實有許多營養價值的它，是許多人健康菜單中不可或缺的一道菜。



不過日前港媒《TOPick》報導，有人從超市買了秋葵回家吃，吃到最後一根後卻發現秋葵裡藏有小蟲及黑顆粒狀像是蟲糞的存在，讓他很崩潰。

秋葵5大功效（01製圖）

秋葵營養價值高，護眼還穩血壓👇👇👇

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為什麼秋葵會有蟲？

由於秋葵的形狀為五角或六角形的長條狀，像是縮小版的羊角，也長得像青辣椒的樣子，所以又被稱為「羊角豆」、「洋辣椒」。

通常大家吃秋葵的方式，不過是生吃、川燙還是做成沙拉，幾乎都是整條一起吃，很少會切開處理。關於秋葵內有蟲一事，農場發言人表示，小蟲為寄居在果實內生，並不是透過外殼小孔進入的，所以小蟲身處的位置不一定，要切開才會知道秋葵內有沒有蟲。

正確洗秋葵的方式

在預備食材的時候，先用清水將秋葵清洗乾淨，將外在的髒污洗掉後，抹上鹽巴輕柔搓去絨毛，最後還是用清水再沖一遍，再用熱水川燙約30秒後，最後把頭部斜切，不要切掉整顆頭即可完成。

若是害怕吃進蟲，則要避免購買外表有大量黑點、產地從泰國及越南進口的秋葵，並且在吃之前進行上述的正確清潔，以及切開再煮喔！

秋葵的5大營養好處

1. 預防癌症

秋葵含有豐富水溶性膳食纖維，可助刺激腸蠕動、避免便秘發生、促進消化的作用，對預防大腸癌有幫助。外加含有的維他命A、β-胡蘿蔔素、鋅和硒等成分，都能夠抑制不正常細胞的生成，故具有抗癌症的作用。

2. 保護胃腸

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等成分，有助消化、緩和胃炎和胃潰瘍、護腸胃的作用，加上它分泌的黏蛋白，有保護胃壁的作用，還能促進胃液分泌，提高食慾，改善消化不良等症狀，對腸胃健康非常有益處。

3. 穩定血壓

根據美國高血壓防治飲食建議指引中建議，鈣、鎂、鉀三種礦物質的組合可助穩定血壓，而這些成分秋葵通通都有，而且含量還不低，故適當食用秋葵有輔助調控血壓的好處。

4. 保護視力

秋葵含有豐富的維他命A、β-胡蘿蔔素，有利於視網膜的健康、維護視力等作用。

5. 補充鈣質

每100克的秋葵約有94毫克左右的鈣，和同等克數的牛奶相比絲毫不遜色，加上它的草酸含量低，使鈣的吸收利用率較高，對全素食者是個很好的鈣質來源。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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