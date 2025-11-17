玉竹功效｜養脾胃改善失眠5好處　醫推4配搭亂食隨時白吃+挑選5招

玉竹功效｜秋冬轉季氣候變得乾燥，總覺得喉嚨乾癢、乾咳少痰、口渴卻又喝水難解，面對這些「陰虛燥象」的身體警號，可能你正需要一種溫和滋潤、養陰潤燥的藥材——玉竹。但玉竹茶是否人人適合飲用？玉竹應如何挑選和搭配才功效顯著？



玉竹，以其甘平不燥的特性，自古以來便被譽為調和肺胃陰虛的經典良方。（ssixxo@小紅書）

玉竹功效｜性味甘平 滋養脾胃五臟及氣血

玉竹性味甘平，歸肺、胃經。它主要功效有：

1. 生津止渴：玉竹性味甘平，補而不膩，中醫認為，「口渴」並不僅僅是缺水，更多的是身體的「陰液」不足，玉竹的「生津」不是直接補充水分，能滋養人體的陰液。

2. 養陰潤肺：在呼吸系統方面，玉竹能治療因陰虛肺燥引起的少痰乾咳、久咳聲啞，並可緩解潮熱盜汗、手足心熱等症狀。

3. 滋養脾胃：玉竹平補而不燥膩，能滋養脾胃五臟及氣血，從而改善因胃陰不足導致的食慾不振、倦怠乏力、口乾口渴及大便乾結等問題。

4. 滋養肌膚：除了內在調理，玉竹還能讓皮膚細嫩。

5. 養心安神：玉竹能養心安神、幫助改善失眠。

玉竹禁忌｜勿與咖啡羊肉同食

1. 辛辣刺激：玉竹應避免與辛辣、油膩的食物（如辣椒、生薑、肥肉等）同時食用，因為這些辛辣溫熱的食物具有發散燥熱特性，可能會抵消玉竹的滋陰潤燥功效。

2. 溫熱性肉類：玉竹不宜與溫熱性肉類（如羊肉）的搭配，以防加重濕熱或引起上火。

3. 相剋藥材：忌諱與收斂性藥材（如五味子、烏梅）同用，因兩者作用方向相反，可能導致氣機阻滯。對於脾胃虛寒者，尤其要避免與大寒藥材（如石膏、梔子）或溫補元氣藥材（如人參、黃芪）過於緊密地同用，以免加重寒涼或影響吸收。

4.濃茶或咖啡：濃茶或咖啡中的鞣酸和生物鹼也可能降低玉竹的藥效。

玉竹搭配

不僅如此，玉竹在臨床和日常食療中還常與其他藥材進行配伍，以達到更全面的調理效果。廣東省中醫院治未病中心主治醫師張嘉文醫生便在小紅書上以「秋季潤燥，記住玉竹巧搭配」為題分享了幾種玉竹的常用搭配。

玉竹搭配1｜玉竹+百合：適合睡眠質量差的人

玉竹加百合，滋陰潤燥，清心安神，適合五心煩熱、容易盜汗、睡眠質量差、輾轉反側難以入睡的人。

禁忌：體質本身偏寒、脾胃虛寒，或者濕氣較重的人群應謹慎飲用。



玉竹搭配2｜玉竹+麥冬：適合口乾口渴的人

養陰潤燥、生津止渴，適合總是心情煩躁、口乾口渴、喝再多水也不覺得解渴的人。

禁忌：如果身體正處於感冒初期，或有外感風寒、風熱等實邪（如發燒、咽喉紅腫疼痛）時，應暫停飲用，以免阻礙邪氣的發散。



玉竹搭配3｜玉竹+菊花：適合上火長痘的人

生津止渴、清熱下火，適合愛吃辣、經常上火、容易口渴，臉上還愛長痘痘的人。

禁忌：本身消化功能不佳或有腹脹、腹瀉、痰多等症狀的人不適合飲用，若女性處於月經期間，不宜飲用，以免加重體內寒氣。



玉竹搭配4｜玉竹+雪梨：適合乾咳的人

清熱除煩、潤肺止咳，適合外感燥邪、乾咳不止的人。

禁忌：玉竹雪梨是針對燥咳或熱咳（如乾咳無痰、痰黃稠）而進行調理。對於風寒咳嗽（痰白清稀、怕冷）的患者來說，食用後可能會加重體內寒氣，導致症狀遷延或惡化。



玉竹挑選貼士｜色澤/質地/味道

1. 扁平呈條狀且較長。

2. 色澤潔白或微黃，略帶半透明感。

3. 質地堅實柔韌，避免乾燥易斷。將其折斷時，斷面應呈現半透明的膠質樣，這代表其滋陰潤燥的黏液質含量較高。

4. 好的玉竹嚐起來是清脆且味道較清甜。

5. 若天然野生品就無酸味或刺鼻味，若有刺鼻或過酸的氣味，可能是被漂染，不宜選。